Dusan Vlahovic potrebbe davvero lasciare la Juventus, scopri quali sono le 5 grandi curiosità sull’attaccante serbo che potresti non conoscere

Il futuro di Dusan Vlahovic resta in bilico, ma la sua permanenza alla Juventus appare sempre più difficile. Se anche l’attaccante serbo dovesse restare nel club bianconero dopo il calciomercato di riparazione, sembra ormai scontato che in estate dirà addio. La scintilla con Thiago Motta non è mai scoppiata, andando a peggiorare un rapporto già non così positivo con l’ambiente juventino.

Dal suo arrivo nel gennaio del 2022, ormai 3 anni fa, l’amore tra la tifoseria e il classe 2000 ha latitato. Poca affinità con il gioco di Massimiliano Allegri, poi la pubalgia e infine i possibili contrasti interni con Motta, che hanno portato la Juventus a prendere in prestito Kolo Muani fino al termine di questa stagione. Il centravanti potrebbe davvero salutare i bianconeri e abbiamo quindi deciso di portare 5 curiosità su Vlahovic che potresti non conoscere.

La media tra minuti giocati e gol segnati

Partiamo con un dato puramente statistico in questo nostro focus. Da quando è stato acquistato e ha vestito per la prima volta la maglia della Juventus, Vlahovic ha giocato 9099 minuti in bianconero in tutte le competizioni, supplementari compresi. L’attaccante ha segnato 53 gol, questo vuol dire che la sua media è di una rete ogni 172 minuti, praticamente di una ogni due partite circa. Numeri non così negativi in fondo, pur parlando dell’attaccante principale di una società storicamente così importante.

Quanto sono costati i gol di Vlahovic

Il vero problema che ha realmente torturato Vlahovic, a nostro avviso, è quello legato al valore del giocatore, rapportato al rendimento in campo. La Juve ha acquistato il serbo per 83 milioni di euro più 8 di bonus, per un totale di circa 91 milioni. Una somma enorme, che ha sicuramente condizionato il giudizio finale su quanto ha poi fatto in campo. Per una spesa così ampia, i tifosi si aspettavano un rendimento mostruoso.

Se infatti ritorniamo al dato dei 53 gol realizzati in maglia bianconera, ci renderemo conto che ogni rete di Vlahovic è costata 1 milione e 717mila euro circa. Va da sé che è uno sproposito, a causa delle cifre del mercato moderno, che hanno quasi sempre peggiorato il rapporto qualità-prezzo di ogni acquisto.

La pessima conversione degli XG

Uno dei dati più interessanti che mostrano le problematiche di Vlahovic in casa Juventus, è quello legato alle chance sprecate. Dusan non è abbastanza cattivo sotto porta, almeno non in questa stagione. Il serbo, infatti, ha un dato legato agli expected gol di 10.14 ed è terzo tra gli attaccanti, ma ha realizzato 7 reti. Questo vuol dire che non ha saputo finalizzare sufficientemente.

Lo dimostra anche la statistica relativa alle occasioni mancate, ben 12, un numero che lo fa posizionare al terzo posto in questa statistica tra tutti gli attaccanti della Serie A, dietro solo a Lautaro Martinez e a Roberto Piccoli.

Mira da aggiustare: il dato terribile sui gol

Ancora una volta sono i numeri a venirci incontro. Un altro dei grandissimi problemi riscontrati in questa stagione da Dusan Vlahovic è quello legato alla mira. Questo aspetto è una conseguenza anche delle chance sprecate e degli XG non rispettati. L’attaccante bianconero, infatti, ha gettato al vento una serie di occasioni che uno come lui non può sbagliare.

Il serbo ha una bassissima percentuale di gol sui tiri effettuati: solamente il 12.5% delle conclusioni entra nella porta. Per questo dato specifico è addirittura 122° tra gli attaccanti in Serie A. Numeri impietosi, che rendono molto più chiaro il perché Vlahovic non abbia fatto breccia nei cuori dei tifosi: troppe le chance gettate, che avrebbero potuto trasformare l’esito di una partita. Se non sei decisivo, la paghi.

Vlahovic verso l’Arsenal: i precedenti

Chiudiamo, infine, con una curiosità legata al calciomercato. Dusan Vlahovic piace all’Arsenal e altri due compagni della Juventus sono in orbita Premier League. Il possibile trasferimento dell’attaccante verso i Gunners rappresenterebbe appena il terzo caso di trattativa conclusa tra i bianconeri e la società inglese.

Prima di lui, infatti, solamente Thierry Henry e Stephan Lichsteiner sono passati dalla Juve all’Arsenal. Il primo, all’età di 21 anni, ha completato il trasferimento nell’estate del 1999 per circa 16 milioni di euro attuali. Quella decisione gli ha cambiato per sempre in positivo la carriera. Lo svizzero, invece, ha fatto lo stesso nel 2018 a titolo gratuito, prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Anche la vita di Vlahovic sembra pronta a cambiare. L’Arsenal lo attende, magari in estate. Il serbo toccherà vette come Henry o raccoglierà solo le briciole? La Juve, intanto, spera di incassare la cifra più alta possibile dalla sua cessione.