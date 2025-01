Subito un nuovo bomber per Conceicao: il Milan vicina a quota 40 milioni

Il Milan vuole risolvere una volta per tutte il problema attaccante e Conceicao ha individuato in Santiago Gimenez l’uomo giusto: nuova offensiva dei rossoneri

Da anni il Milan si trascina dietro la questione attaccante. Non che Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e ora Alvaro Morata non siano dei grandi giocatori, ma i rossoneri hanno sempre puntando su dei veterani e non su calciatori di prospettiva. Ecco, mister Conceicao ora vuole la svolta.

Il tecnico portoghese sta battendo spesso sul tasto fame, vuole una squadra affamata e di maggiore carattere. Non è un caso che il primo rinforzo di questa sessione di calciomercato sia stato Kyle Walker, uno che di personalità ne ha da vendere e che può infondere una mentalità vincente al resto dello spogliatoio rossonero. Il prossimo colpo, invece, può essere quello che svolta l’attacco: il bomber tanto desiderato da Conceicao. Nuova offerta della dirigenza del Milan per Santiago Gimenez.

Nuova offensiva per Santiago Gimenez: il Milan si avvicina ai 40 milioni

Dopo una prima offerta volutamente bassa da parte della dirigenza rossonera, senza nemmeno troppe pretese riguardo alla risposta del Feyenoord, ora è pronta una nuova offensiva per portare Santiago Gimenez a Milano.

Il Milan sta trattando sulla base di una parte fissa, intorno ai 20 milioni di euro, più dei bonus che possano incrementare l’offerta. La richiesta del club olandese è di 40 milioni di euro per privarsi del bomber messicano, con passaporto italiano. In queste ore la dirigenza meneghina presenterà una nuova offerta incrementando la parte di bonus, legati a obiettivi discretamente raggiungibili, per avvicinarsi alla valutazione complessiva di 40 milioni. Insomma, sono ore caldissime sull’asse Milano-Rotterdam: Conceicao vuole il bomber e Santiago Gimenez è pronto a portare gol e qualità a San Siro. Serve uno sforzo aggiuntivo da parte dei rossoneri e un po’ di malleabilità da parte della dirigenza olandese, ma il messicano si avvicina sempre di più al Diavolo.