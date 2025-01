Juventus, che sgarbo a Conte: scelto il super colpo dal Napoli

La Juventus mette nel mirino la compagine del grande ex per rinforzarsi sul mercato: scelto un nome eccellente

Negli ultimi anni, tante volte Napoli-Juventus ha regalato emozioni uniche e fortissime. Al ‘Maradona’ sono andate in scena una serie di sfide dagli altissimi contenuti tecnici e simbolici e c’è fiducia che anche in questo caso sia così. Tra poco, azzurri e bianconeri di nuovo di fronte per una delle rivalità più appassionanti del nostro campionato.

Di fronte, le ambizioni degli azzurri di mantenere l’andatura in vetta alla classifica, cercando la settima vittoria consecutiva per tenere momentaneamente a distanza l’Inter prima inseguitrice, e quelle bianconere, con la ricerca di un risultato prestigioso e di grande valore per la classifica e per il morale, per la caccia a un posto in zona Champions. Conte e Thiago Motta dovranno dare fondo a tutte le rispettive abilità per prevalere, in un match che potrà dire tanto sul prosieguo della stagione di entrambe le contendenti.

Inevitabilmente, in questo periodo si parla molto anche di calciomercato e degli intrecci che possono avere luogo tra le due squadre. Difficile a questo punto, dopo gli sviluppi degli ultimi giorni, che avvengano operazioni sull’asse tra Napoli e Torino, ma la sfida a distanza tra gli ex colleghi Manna e Giuntoli prosegue. E per il prossimo futuro non è detto che non possa esserci qualche trasferimento anche clamoroso.

Juventus, tutti pazzi per Anguissa: è lui l’affare che svolta il mercato

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, tramite il consueto sondaggio su ‘X’, quale sarebbe l’affare più eclatante tra le due formazioni. Ed è emersa la predilezione dell’ambiente Juventus per Anguissa.

Il camerunense è stato rigenerato dalla cura Conte e ha già segnato quattro gol in campionato. Oltre a fornire diversi assist decisivi come avvenuto a Bergamo con l’Atalanta. In questo momento, è il dominatore del centrocampo ed è tornato sui livelli dell’anno dello scudetto, forse anche meglio.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚽️ #NapoliJuventus big match del ‘Maradona’ tra campo e #calciomercato: quale affare farebbe più comodo alle due squadre ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 25, 2025

Nel sondaggio, la stragrande maggioranza dei voti come miglior affare di mercato tra Napoli e Juventus è andata proprio ad Anguissa in maglia bianconera, con il 56,5% delle preferenze. Chissà che Giuntoli non ci pensi sul serio e non decida per un grosso sgarbo ad Antonio Conte, a fine stagione.