DIRETTA Serie A, Inter-Bologna 0-0: Palo di Orsolini LIVE

Nerazzurri e rossoblu scendono in campo nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A

Dopo il successo di misura in casa del Venezia, l’Inter scende in campo a San Siro nel recupero dell’ultimo turno del girone d’andata affrontando il Bologna. Una sfida fondamentale per i nerazzurri che, in caso di vittoria, si porterebbe ad un solo punto di distanza dal Napoli capolista, con una partita in meno da recuperare (la sfida in casa della Fiorentina).

La squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà ancora convivere con il caso Frattesi, ma in mediana preoccupa soprattuto le assenze di Henrikh Mkhitaryan, che proverà a recuperare per il weekend dall’elongazione rimediata dopo la Supercoppa italiana, e di Hakan Calhanoglu, che ha accusato un nuovo problema proprio quando era pronto a tornare a disposizione.

Vincenzo Italiano, dal canto suo, recupera Tommaso Pobega a centrocampo, ma dovrà fare a meno in difesa di Lucumi, squalificato dopo l’ammonizione subita contro la Roma da diffidato. Il pari subito all’ultimo secondo su calcio di rigore di Dovbyk ha lasciato l’amaro in bocca tra le fila dei felsinei, che cercheranno di bissare l’impresa a San Siro della scorsa edizione della Coppa Italia per riscattarsi. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykoggianis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino

DIFFIDATI: nessuno

PROSSIME PARTITE: Inter-Empoli 19 gennaio alle 20:45; Bologna-Monza 18 gennaio alle 15

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter** e Atalanta 43, Lazio 36, Juventus 34; Fiorentina* 32; Milan* 31; Bologna** 29; ; Udinese 26; Roma 24, Genoa 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno