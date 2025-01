Cassano spietato con Leao: “Farlocco e senza co…” La replica del portoghese scatena i social

Ennesima schermaglia tra Fantantonio e il numero 10 del Milan, che reposta il video dell’attacco con un commento al veleno

Il Milan ha battuto l’Inter in una finale al cardiopalma, un risultato e un esito che nessuno si aspettava soprattutto dopo il 2-0 nerazzurro che sembrava aver blindato l’ennesima Supercoppa di Simone Inzaghi. Invece Conceicao ha servito la rimonta incredibile dell’ex, la seconda di fila su due partite come allenatore rossonero. Un trofeo alzato anche grazie alla carica e la determinazione di una squadra che non ha mollato, ma ovviamente per anche grazie agli uomini fondamentali di questo Milan.

Protagonisti Theo Hernandez, Pulisic ma forse soprattutto Rafael Leao, che fino a qualche giorno fa aveva ben poche speranze di scendere in campo. E invece è entrato al 50′, sullo 0-2, e con lui in campo è cambiato tutto: tre gol in 43 minuti con l’assist nel recupero per Abraham. Dopo i problemi iniziali con Fonseca che lo hanno messo al centro delle solite critiche, tra prestazioni opache e atteggiamenti discutibili, a cui sono seguite alcune panchine punitive, il portoghese ha ripreso in mano la squadra. Ha dimostrato di essere davvero imprescindibile per questo Milan e ha ritrovato un po’ di continuità, risultato spesso decisivo. Mandando a suo modo una risposta anche ai detrattori, capitanati come sempre negli ultimi mesi da Antonio Cassano. Stamattina solo l’ultimo capitolo del botta e risposta social tra i due.

Milan, Cassano spietato con Leao e Rafa risponde

Nella live su Twitch di ‘Viva El Futbol’ dopo la vittoria in Supercoppa di ieri, Antonio Cassano è tornato a scagliarsi contro Rafa Leao, decisivo con l’assist del terzo gol nel recupero: “Non ha i cog..oni, in nazionale parla da lontano e poi dice che Conceicao gli ha dato l’energia. Ma si accorgerà anche Conceicao che è un giocatore farlocco, da 0-0, alla Martial, né carne né pesce, anche se ha giocato bene stasera. Non vede la porta, non fa l’ultimo passaggio, è poca roba. Deve solo dire grazie a Fonseca, se al posto suo ci fossero stati Spalletti o Capello lo avrebbero attaccato al muro. Il comportamento suo e di Theo verso Fonseca è da vergognarsi, soprattutto stasera dopo una vittoria così e dopo quelle parole. Io se ho i cog..oni vado a dire quello che penso direttamente agli allenatori. Fonseca un grandissimo uomo, a differenza sua che non ha personalità”.

E la risposta, piccata come sempre, dello stesso numero 10 del Milan non si è fatta attendere. Leao ha infatti repostato su X il video dell’attacco di Cassano commentando “Che pagliaccio”, anche se al posto della parola diretta ha optato per due emoji corrispondenti. Non è la prima volta che il portoghese replica in questo modo a Fantantonio, così come era accaduto anche con Paolo Di Canio.