Thiago Motta via dalla Juventus: hanno scelto Mancini

La formazione bianconera vive un momento di difficoltà e spunta la pista che porta all’ex ct della Nazionale

Nessuno se lo aspettava, nessuno poteva immaginare che il nuovo corso della Juventus vivesse una prima fase così complicata. Infortuni e pareggi i due grandi problemi dei bianconeri, non agevolati certo da una campagna acquisti che finora si è rivelata tanto dispendiosa, quanto poco efficace.

Poco efficace si è rivelato, almeno finora, anche il gioco di Thiago Motta. Arrivato con un carico di aspettative forse eccessivo, l’ex allenatore del Bologna è ora finito anche lui sul banco degli imputati, travolto dalla mancanza di risultati e accusato di alcune scelte che non hanno pagato. La società non lo ha sempre difeso e continuerà a farlo anche nelle prossime partite, ma certo il tecnico dovrà dare una svolta alla stagione della Juventus ed evitare che la qualificazione alla Champions diventi a rischio.

Juventus, momento no per Thiago Motta: ecco Mancini

Proprio per questo Calciomercato.it ha chiesto sul proprio canale Telegram quale dovrebbe essere la scelta della Juventus nel caso in cui non arrivasse la svolta attesa.

“Batosta Juve in Supercoppa contro il Milan, continua il momento delicato in panchina per Thiago Motta: se la situazione precipitasse nelle prossime settimane, cosa dovrebbe fare il club bianconero?” la domanda fatta ai nostri utenti. Un po’ a sorpresa la maggioranza delle preferenze è andata a Roberto Mancini: il 38% ha indicato nell’ex commissario tecnico dell’Italia, libero dopo l’addio all’Arabia Saudita, il nome giusto per la formazione bianconera in caso di crisi conclamata.

La seconda alternativa più votata è la conferma di Motta (33%), a conferma che l’allenatore gode comunque ancora di un certo credito tra in tifosi della Juventus. Meno affascinante l’idea che porterebbe Xavi sulla panchina bianconera: il tecnico spagnolo raccoglie il 22% delle preferenze. Ancora meno quelle di un altro allenatore proveniente dalla Spagna: Rafa Benitez. Per lui soltanto il 7% di voti, evidentemente non è considerato il profilo più adatto a far partire un nuovo progetto.