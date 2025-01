Derby Roma-Lazio, tensione nel prepartita ma niente scontri. All’Olimpico anche Montella | VIDEO CM.IT

La Polizia ha tenuto sotto controllo e scongiurato eventuali contatti tra tifoserie e ha sequestrato diversi oggetti contundenti

Derby di straordinaria importanza quello che si gioca questa sera allo stadio Olimpico tra Roma e Lazio, per la classifica come per il morale di entrambe le squadre, divise da ben 15 punti in graduatoria. Una stracittadina da sempre sentitissima, ma tutte sono a modo loro sono speciali. Quella di oggi, che apre il 2025 ma chiude il girone di andata, segna anche il ritorno all’orario serale, le 20.45, per stessa scelta di Questura e Prefetto che non hanno chiesto l’anticipo sperando in una “prova di maturità” da parte di tutti.

Nel prepartita tensioni ce ne sono state, con parecchie armi e oggetti contundenti sequestrati dalle forze dell’ordine. Nel pomeriggio davanti al River, ritrovo dei tifosi romanisti, la polizia è stata costretta a utilizzare gli idranti per spegnere le agitazioni di un gruppo di sostenitori giallorossi. Evitando anche grazie a questo intervento possibili scontri, scongiurati in tutto il resto della giornata, almeno fino al fischio d’inizio. Nei pressi dello stadio circa un’ora prima del match è poi andata a fuoco anche una macchina a causa di una bomba carta.

A ridosso del fischio d’inizio il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha detto a Calciomercato.it: “Stiamo lavorando bene, ma la giornata non è finita. Quasi 2000 agenti impiegati dalla mattina fino a dopo la partita. Prova di maturità superata? Aspettiamo la fine”. Dopo di lui è entrato anche Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia che prima dell’arrivo di Ranieri era stato sondato dalla Roma. L’ex attaccante non ha voluto rilasciare dichiarazioni, si è limitato a scattare qualche selfie con i tifosi. Ad ora non è un nome caldo anche per il futuro.