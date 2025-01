Thuram out, Lautaro a secco: ora Inzaghi scoprirà quanto è grande l’Inter

Le condizioni fisiche di Marcus Thuram e quelle psicologiche di Lautaro Martinez preoccupano i nerazzurri la finale di Supercoppa può diventare un momento chiave per tutta la stagione

Contro l’Atalanta, ancora una volta, l’Inter ha dato una notevole dimostrazione di forza. Battuta la capolista del campionato con una prestazione autoritaria, suggellata dalla doppietta di Denzel Dumfries, per conquistare nuovamente la finale di Supercoppa italiana, per la quarta volta consecutiva. E andando a caccia, lunedì, alla Befana, della quarta affermazione di fila, per rimpinguare ulteriormente la bacheca.

Un trofeo che sembra ispirare particolarmente Simone Inzaghi, che naturalmente spronerà i suoi a dare il massimo per centrare la prima grande affermazione stagionale. I campioni d’Italia si presenteranno da favoriti contro Juventus o Milan, nell’atto conclusivo del mini torneo, ma devono fare i conti con qualche problemino.

Non tutto è andato per il meglio, con l’Atalanta, con l’uscita dal campo di Marcus Thuram per un affaticamento muscolare, a titolo precauzionale. Non si tratta di un infortunio particolarmente preoccupante, ma la sensazione è che il francese non verrà rischiato, per averlo al massimo per i prossimi impegni in campionato e in Europa lungo il resto del mese di gennaio. Nel frattempo, continua il momento negativo di Lautaro Martinez, che si era sbloccato a Cagliari nell’ultima del 2024, ma con i bergamaschi, ancora una volta, ha avuto tante occasioni senza riuscire a concretizzarle e non solo per la bravura di Carnesecchi.

Inter, senza Thuram tocca agli altri fare gol: Inzaghi ‘chiama’ Taremi e non solo

E così, dunque, la finale di Supercoppa assume un significato particolare per Simone Inzaghi. Si tratta di un match decisivo per un trofeo, comunque la si guardi, e sarà un ottimo banco di prova per testare la vera solidità dei nerazzurri e la loro capacità di sopperire anche ai loro attaccanti principali.

Si spera, naturalmente, che possa essere Lautaro Martinez, in assenza del capocannoniere del campionato, a fare la parte del leone. Ma se così non dovesse essere, dovrà salire in cattedra Taremi. Magari servirà il contributo anche di Arnautovic dalla panchina. O dovranno essere i centrocampisti a farsi valere in zona gol. Sarà l’occasione, insomma, per capire quanto è davvero forte questa Inter e se può puntare ad andare fino in fondo ovunque.