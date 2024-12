DIRETTA Serie A, Udinese-Torino: segui la cronaca LIVE

La sfida tra bianconeri e granata apre il programma domenicale della diciottesima giornata di campionato

Messi a referto i quattro anticipi del sabato, la Serie A riparte da Udinese-Torino. Friulani e piemontesi apriranno le danze nel palinsesto domenicale del diciottesimo turno, al quale sono giunti con stati d’animo contrapposti. Reduci dalla bella vittoria in casa della Fiorentina, i bianconeri cercano continuità di risultati e una vittoria tra le mura amiche che manca da più di due mesi (2-0 contro il Cagliari il 25 ottobre).

La squadra allenata da Paolo Vanoli, invece, arriva dalla sconfitta interna per 0-2 contro il Bologna e ha un vitale bisogno di fare punti dopo essere stata raggiunta in classifica dal Genoa, vittorioso ad Empoli sabato pomeriggio. Con appena 17 gol realizzati, quello granata è il terzo peggior attacco della Serie A.

Con la certezza di conservare il nono posto in classifica a prescindere dai risultati di questa giornata, l’undici allenato da Kosta Runjaic vuole chiudere l’anno in bellezza e ritroverà al centro della difesa Jaka Bijol, indisponibile nella trasferta di Firenze. Nulla da fare invece per Devis, Okoye, Giannetti e Zarraga. Calciomercato.it seguirà la sfida del BlueEnergy Stadium in tempo reale.

Probabili formazioni Udinese-Torino e diffidati

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Maripan, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Sosa; Che Adams, Sanabria. All. Vanoli.

ARBITRO: Fourneau

DIFFIDATI: Ehizibue, Giannetti, Lucca (Udinese); Masina, Waluwiekicz (Torino)

PROSSIMI IMPEGNI: Verona-Udinese (4 gennaio alle 20.45); Torino-Parma (5 gennaio alle 18)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta** punti 41, Inter 40, Napoli 38, Lazio** 35, Fiorentina* e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli**, Roma, Torino e Genoa** 19, Parma** 18, Lecce 16, Verona e Como 15, Cagliari** 14, Venezia 13, Monza** 10.

*una partita in meno

**una partita in più