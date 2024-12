Arbitro aggredito e partita sospesa: decisione UFFICIALE

Maxi squalifica e partita persa a tavolino dopo il bruttissimo gesto di un calciatore nei confronti dell’arbitro. Arriva la sentenza durissima

Lo scenario dell’ultimo increscioso evento che ha coinvolto la classe arbitrale del calcio italiano ha avuto luogo la scorsa settimana nel campionato di Promozione pugliese girone B a margine della sfida fra Virtus Locorotondo e Sava Calcio che era valevole per la 16/a giornata.

Episodio di aggressione completamente da condannare quello che ha visto protagonista un calciatore dei padroni di casa che si è scagliato contro l’arbitro colpendolo al volto dopo che lo stesso lo aveva espulso per aver pronunciato frasi irriguardose. Alta tensione che ha inevitabilmente indotto poi il direttore di gara a sospendere la partita sul punteggio di 0-1.

Dopo la stessa gara il Virtus Locorotondo ha prontamente condannato il gesto del proprio tesserato con un comunicato durissimo nel quale sono arrivate anche le scuse: “L’A.C. Virtus Locorotondo 1948 comunica che, a seguito dell’evento verificatosi durante la partita Virtus Locorotondo – Sava calcio, il nostro calciatore è stato ufficialmente allontanato dalla squadra. Tale decisione è stata presa in seguito al suo comportamento violento nei confronti dell’arbitro, un atto che la nostra società condanna senza riserve. Desideriamo ribadire con forza che la nostra filosofia si basa sul rispetto delle regole, sulla correttezza e sulla sportività. Non tolleriamo in alcun modo atti di violenza, sia dentro che fuori dal campo, e ci dissociamo completamente da simili comportamenti. Ogni violenza, in particolare quella rivolta agli arbitri, è un affronto ai valori dello sport e alla comunità che lo sostiene”.

Aggressione all’arbitro e gara sospesa: partita persa a tavolino e maxi squalifica

Parole e decisioni forti quelle del Virtus Locorotondo che ha inoltre ulteriormente espresso scuse e solidarietà nei confronti dell’arbitro coinvolto nell’increscioso incidente.

In settimana è quindi arrivata la decisione del giudice sportivo che ha comminato al club padrone di casa la sconfitta per 0-3 a tavolino, mentre per il calciatore protagonista del gesto violento è arrivata una pesante squalifica fino al 31 dicembre 2026.