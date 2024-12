Mazzata Juve su Vlahovic: verdetto pesantissimo

Nuovo appuntamento con Juve Zone, la trasmissione settimanale di Calciomercato.it interamente dedicata alla Juventus. Enzo Bucchioni ha approfondito alcune tematiche: da Vlahovic a Kean

La Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina nella prossima giornata di Serie A. Sfida pesante per la truppa di Thiago Motta che dovrà dare continuità al successo contro il Monza.

Di questo ed altro ha parlato Enzo Bucchioni nel suo intervento a JuveZone sul canale Youtube di Calciomercato.it: “La Juve è stata anche troppo maltrattata. È in atto un cambiamento di mentalità. Motta è portatore di un calcio diverso e ha bisogno di tempo. Con l’infortunio di Bremer salta tutto, a volte è così. Poi ci sono state altre numerose assenze come Nico Gonzalez. La Juve sta ripartendo ora, dategli tempo e Thiago Motta arriverà”.

Sul momento della Fiorentina: “La vicenda Bove ha rotto qualcosa nello spogliatoio, quella magia che c’era. Mi aspettavo una reazione maggiore da parte di Palladino. Contro troveremo due scuole di pensiero che si confrontano”.

Juventus, Bucchioni e il rendimento di Vlahovic: “H a pensato troppo presto di essere un fenomeno”

Bucchioni ha quindi approfondito alcuni singoli come l’ex della sfida Dusan Vlahovic: “Mi aspettavo di più. In quei sei mesi con Italiano fece qualcosa di straordinario. Vlahovic non è uno di quei calciatori che ti fa vincere le partite da solo perchè ha ancora margini di miglioramento e deve essere assistito. Forse ha pensato troppo presto di essere un fenomeno”.

Ed ancora sul serbo: “Quel giocatore lì non si è più visto. Il calcio di Allegri non lo ha valorizzato. È un po’ un limite del calciatore. Faccio fatica a disegnare il suo futuro. Pensavo però che Motta potesse metterlo maggiormente in condizione di segnare di più. Credo sia ancora nelle condizioni di esplodere. Il mio giudizio è sospeso fermo restando che mi aspettavo più. Forse manca un po’ di umiltà, soprattutto sotto l’aspetto tecnico”.

Su un futuro eventuale di Fagioli a Firenze: “Come caratteristiche ora non è il calciatore che cerca la Fiorentina. Per me è più simile a Cataldi e Adli. Serve uno alla Folorunsho o Frendrup. Fagioli deve ritrovare la serenità. Per me deve cambiare aria. Non lo vedo alla Fiorentina”.

Infine Bucchioni si è espresso su Kean: “Kean è la dimostrazione che nei calciatori conta più la testa che i piedi. Se non sono felici sono mezzi giocatori. Nell’immediato prendo Kean e per il futuro Vlahovic”.