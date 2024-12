Supercoppa Italiana, attenzione ai diffidati: ecco come funziona il regolamento

Atalanta, Inter, Juve e Milan sono pronte a volare in Arabia Saudita per provare a conquistare il primo trofeo del 2025

Poche ore e inizierà il weekend della diciottesima giornata che vedrà diverse sfide davvero interessanti, come Lazio-Atalanta, Juventus-Fiorentina e Milan-Roma. L’Inter di Simone Inzaghi, invece, sarà impegnata in trasferta contro il Cagliari.

Poi per le due squadre milanesi, i bergamaschi e i bianconeri sarà Supercoppa Italiana: tutte sono, dunque, pronte a volare in Arabia Saudita. Così giovedì 2 gennaio l’Inter, vincitrice dello Scudetto, affronterà l’Atalanta, finalista perdente della Coppa Italia. L’altra semifinale tra chi ha conquistato la Coppa Italia, la Juve, e chi si è piazzato al secondo posto in Serie A, il Milan, si giocherà venerdì 3 gennaio. Entrambe le sfide sono fissate alle ore 20.00. La finale, invece, si giocherà lunedì 6 gennaio.

Diffidati e squalificati, ecco il regolamento della Supercoppa

Regolamento alla mano cerchiamo, adesso, di capire le varie casistiche per i giocatori diffidati o squalificati. Oggi le attenzioni sono puntate soprattutto su Fofana, Zaniolo, Fagioli e Locatelli, che con un’ammonizione verrebbero squalificati.

Squalifica, che però, andrebbe scontata dopo la Supercoppa. Stesso discorso, chiaramente, vale per tutti quei calciatori espulsi durante il diciottesimo turno. Per i giocatori sopracitati va aggiunto inoltre, che i diffidati che verranno ammoniti durante la semifinale, sconteranno la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della competizione che si svolgerĂ in Arabia Saudita. Lo stesso chiaramente accadrĂ se l’ammonizione dovesse arrivare in finale.

Nessuna sorpresa per i giocatori espulsi in semifinale, che chiaramente sconteranno la propria squalifica nell’ultimo atto della competizione (eventuali altre giornate, verrebbero ovviamente scontate in Serie A). Se il rosso, invece, dovesse arrivare in finale, la squalifica verrebbe scontata in campionato.

Il regolamento, che si può leggere sul sito ufficiale della Lega di Serie A, aggiunge un ultimo punto per provare a far chiarezza sulle diverse casistiche che si potrebbero presentare: se un calciatore in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, venisse ammonito sia in semifinale che in finale, sconterebbe la squalifica nella prima gara di campionato dopo la competizione. Il calciatore, inoltre, una volta scontata la sanzione, ripartirebbe con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni.