“Vergogna”: Lautaro Martinez sotto accusa, tutto durante Inter-Como

Il capitano nerazurro nel mirino dopo un primo tempo opaco: i tifosi lo accusano e c’è anche chi chiede il suo addio immediato

Ma dov’è finito Lautaro Martinez? La domanda serpeggia sempre più pressante tra i tifosi dell’Inter che stentano a riconoscere il bomber implacabile dello scorso anno.

Il Toro in questa stagione ha le polvere bagnate: appena sei reti totali, di cui cinque in campionato. L’ultima risale al 3 novembre contro il Venezia: sono passati quasi due mesi e il 10 nerazzurro non ha più timbrato il cartellino. Anche questa sera contro il Como il primo tempo ha evidenziato la scarsa forma dell’argentino che paga sicuramente la mancata preparazione per partecipare (e vincere) la Coppa America.

Inzaghi però ha bisogno dei suoi gol per proseguire il cammino in Serie A e Champions e i tifosi iniziano ad essere stanchi delle sue prestazioni sottotono e qualcuno arriva a chiederne – esagerando – la rescissione.

Ma quale Toro, è tornato ad essere il giocatore inaffidabile e discontinuo, anche peggio del solito. Inutile zavorra.#Lautaro#InterComo — JosMa 🇮🇹 🌍🌎🌏 (@giumz73) December 23, 2024

osimhen manco il primo anno era così inguaiato come il lautaro di quest’anno — Antonio (@_wembyszn_) December 23, 2024

Ma Lautaro che ha passato? Ha la panza o sbaglio? — Edoà (@Dott_Edoa) December 23, 2024

Se io fossi interista piuttosto che perdere tempo, commentando e pensando alle dichiarazioni di Cardinale, sarei preoccupato per quel sacco di parate di Lautaro che non segna manco a porta vuota con le mani. — MickOnsenta (@FuMickOnsenta) December 23, 2024

Lautaro è un pippero — kvaramachia 🐈 (@kvaramachia0) December 23, 2024

Se non viene rescisso il contatto di Lautaro entro il primo tempo siamo una società allo sbando — cobras (@cobra030803) December 23, 2024

ma lautaro non si vergogna? — Nagasawa wannabe (@Tommy17777777) December 23, 2024

Lautaro già male male — andrea narciso p. (@_Narci_) December 23, 2024

Il solito Lautaro che dorme #InterComo — LA LEGGE DI BUZZO (@FELIX38528245) December 23, 2024

Inter, Lautaro mandato via: “Rescissione subito”

Questi alcuni dei tweet che sono stati scritti durante il primo tempo di Inter-Como, una frazione che ha visto Lautaro Martinez non riuscire quasi mai a rendersi pericoloso.

Il punteggio è inchiodato sullo 0-0 e Inzaghi avrebbe bisogno di un guizzo del suo capitano per sbloccare una partita che sta diventando più difficile del previsto. Lautaro Martinez deve rispondere sul campo alle critiche che gli stanno piovendo addosso sui social, facendolo tornare indietro di qualche anno quando mancava di continuità e nei momenti no era bersaglio facile dei tifosi.