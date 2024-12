Il Milan ingabbia la Juventus: il sì riscrive l’affare

I rossoneri ‘avvisano’ Giuntoli: così la trattativa assume una direzione ben precisa, cambiandone gli orizzonti

Sebbene manchino ancora diversi giorni prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, tracce e spifferi sui possibili affari ancora in essere stanno continuando a tenere banco. Quasi tutte le big di Serie A, infatti, sono alla ricerca di innesti con cui puntellare i rispettivi reparti, sfruttando eventuali occasioni nel medio-lungo periodo. A tal proposito, non è affatto passato inosservato quanto sta succedendo in casa Juventus, con Giuntoli che sta sondando diverse piste per rinforzare il pacchetto arretrato.

Urgenza che sta mettendo la ‘Vecchia Signora’ nelle condizioni di sondare diverse piste. A cominciare da Hancko e Antonio Silva, ad esempio, ma non solo. In un vero e proprio tourbillon di mercato, i bianconeri hanno sondato il terreno anche per Tomori. Pur non approfondendo ancora la questione con il Milan per ricomporre eventualmente il tandem difensivo con Kalulu, l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ sta valutando il da farsi, soprattutto se si dovessero presentare le condizioni propizie. Tuttavia, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra potrebbero cambiare le carte in tavola, orientandone le rotte di mercato.

Calciomercato Juventus e Milan, intrigo Tomori: il Newcastle vigila

Secondo quanto riferito da ‘Team Talk’, il Newcastle sarebbe infatti pronto a riannodare i fili del discorso con il Milan per Tomori, dopo i sondaggi esplorativi effettuati in estate. I Magpies, che avevano provato a testare il terreno anche per Thiaw, starebbero continuando a monitorare il terreno anche in vista di gennaio. In attesa del via libera definitivo da parte del calciatore, il club inglese potrebbe infatti giocarsi una ‘carta’ tutt’altro che indifferente.

Intenzionata a non ripetere la stessa situazione palesatasi con Kalulu, infatti, l’area tecnica del Milan sarebbe propensa a cedere Tomori all’estero piuttosto che a una diretta concorrente per un posto in Europa. Da qui la posizione guardinga della Juventus, che non ha ancora affondato il colpo, limitandosi a tastare il terreno. Fino a questo momento, infatti, non sono ancora arrivate aperture del Milan in merito all’eventuale possibilità di imbastire l’operazione in prestito con diritto di riscatto. Lo scenario, dunque, resta in evoluzione.