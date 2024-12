Lazio-Inter, ansia Inzaghi per Barella e Dimarco: ecco perché sono usciti

Simone Inzaghi ha sostituito in via precauzionale due dei giocatori più importanti che hanno accusato dei problemini muscolari

L’Inter passeggia sulla Lazio in una partita finita essenzialmente sul 2-0 di Dimarco. Il doppio svantaggio è stato da subito una montagna troppo alta da scalare e i nerazzurri hanno gestito, controllato, mai rischiato e infine portato a casa agevolmente.

Solo buone, anzi grandi notizie per Simone Inzaghi che torna subito a vincere dopo il brutto stop col Bayer in Champions. Per i nerazzurri vuol dire salire a 34 con tre lunghezze di ritardo rispetto all’Atalanta capolista e una partita in meno. Potenzialmente pari insomma. Ma con qualche apprensione sulle condizioni di un paio di giocatori, uno in particolare. Nel finale infatti Nicolò Barella è uscito dal campo per un problemino muscolare alla coscia destra, una lieve contrattura. Si è trattato in teoria di una sostituzione precauzionale, visto che camminava fluidamente e sul suo volto non sembrava esserci grande preoccupazione. Giovedì l’Inter torna in campo contro l’Udinese in Coppa Italia, match in cui verosimilmente il centrocampista cresciuto nel Cagliari riposerà, a prescindere dalle sue condizioni fisiche. Però per un giocatore del genere, una punta d’ansia resta sempre. Ancora meno invece è stata quella che ha accompagnato l’uscita dal campo di Federico Dimarco, che ha accusato dei crampi e ha lasciato spazio così a Buchanan.