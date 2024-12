Inzaghi si toglie qualche sassolino: “Non vedevano l’ora che inciampassimo”

Il tecnico dell’Inter parla dopo la roboante vittoria sul campo della Lazio: le parole dell’allenatore nerazzurro nel post gara

È un’Inter formato Sinner: i nerazzurri rifilano un netto 6-0 alla Lazio e si riprende il terzo posto in classifica, alle spalle di Atalanta e Napoli ma con una partita in meno.

Al termine del match, Simone Inzaghi commenta così la partita a ‘Dazn’: “Aver battuto una squadra che era in un momento ottimo. Nei primi venti minuti non ci siamo disuniti, poi abbiamo alzato il baricentro e la qualità e dopo il terzo gol è diventato tutto più semplice. Grazie ai ragazzi che da due anni e mezzo mi danno il loro impegno. Sappiamo che non abbiamo fatto nulla, ma è una vittoria contro una squadra che arrivava da un ottimo momento”.

INTER LA PIÙ FORTE – “Lo dirà il campo. Volevamo fare una grande gara, l’abbiamo preparata bene e i ragazzi sono stati bravi. Ora avremo tante partite e sarà tutto complicato: metteremo sempre il nostro impegno, sperando che arrivino sempre prestazioni così. La classifica la vedete: ci sono ottime squadre come noi che stanno facendo un ottimo cammino, compresa la Lazio”.

Lazio-Inter, Inzaghi: “In difesa difficoltà nelle rotazioni”

BASE SCUDETTO – “Il gol del Parma mi ero arrabbiato, ma bisogna fare un plauso a questi ragazzi perché è da un mese che giochiamo sempre. In difesa ci sono difficoltà di rotazioni, ma chiunque metto fa buone prestazioni”.

ORGOGLIO – “La cosa di cui sono più orgoglioso è di ciò che mettono in campo i calciatori, mettono un impegno folle. È un grandissimo gruppo, sto cercando di cambiare il più possibile perché meritano tutti di giocare. C’era tanta gente che non vedeva l’ora che inciampassimo, come successo a Leverkusen, ed è stato detto tanto, ma ci sono ragazzi che ascoltano poco e pedalano”.