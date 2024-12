Milan in ansia per l’infortunio di Pulisic: i possibili tempi di recupero

Brutte notizie da Bergamo per il Milan: Christian Pulisic è stato costretto a uscire per infortunio nel primo tempo della partita con l’Atalanta

Milan in ansia per le condizioni di Christian Pulisic, costretto a chiedere la sostituzione nella prima frazione di gioco della sfida di campionato tra Atalanta e Milan.

In un primo tempo bello ed emozionante, c’è una brutta notizia per il Milan. Al trentasettesimo minuto di gioco della sfida tra Atalanta e Milan, infatti, l’attaccante statunitense Christian Pulisic è stato costretto a chiedere la sostituzione a causa di un problema di natura fisica. Non una bella notizia per Paulo Fonseca che teme di dover fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti in vista dei prossimi impegni in un calendario particolarmente fitto tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Quando mancavano pochi minuti alla fine del primo tempo, il giocatore ex Chelsea ha accusato un fastidio muscolare che ha costretto Paulo Fonseca a operare la prima sostituzione della partita, inserendo in campo Loftus-Cheek che ha a sua volta dovuto accelerare i tempi del riscaldamento per fare poi il suo ingresso in campo.

Milan, ansia per l’infortunio di Pulisic: le ultime

Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, Christian Pulisic ha riscontrato un indurimento del polpaccio della gamba sinistra.

Il giocatore rossonero è stato sostituito e nelle prossime ore lo staff medico del Milan ne valuterà con attenzione le condizioni. Ad ogni modo non dovrebbe trattarsi di un infortunio particolarmente grave, ma Christian Pulisic potrebbe comunque essere costretto a dover saltare la partita in programma mercoledì sera in Champions League contro la Stella Rossa.

I tempi di recupero dovrebbero dunque essere di pochi giorni: Pulisic potrebbe tornare a disposizione per la prossima partita di campionato contro il Genoa in programma domenica 15 dicembre, ma chiaramente bisognerà attendere l’esito degli esami diagnostici a cui dovrà essere sottoposto nelle prossime ore l’attaccante rossonero che si era mosso bene nel primo tempo di Atalanta-Milan.