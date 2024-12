Marchisio perentorio su Vlahovic :”Fa la differenza, serve come il pane a questa Juve” | VIDEO CM.IT

L’ex centrocampista della Juventus si è soffermato sul bomber serbo e su Koopmeiners a margine di un evento dedicato alla Kings League Italy

Ci siamo ormai per il via della Kings League Italy, con il draft delle 12 squadre partecipanti che si è tenuto questa sera nell’incantevole scenario del Teatro Regio di Torino.

Oltre al presidente Pique e a Claudio Marchisio (quest’ultimo Head oh the competition delle versione italiana) era presente anche il capitano della Juventus Danilo, che ha annunciato l’arrivo della manifestazione in Brasile. A parlare di Juve e delle vicende bianconere a margine dell’evento è stato però l’ex centrocampista, che parte dalla lotta scudetto: “Ci sono tante squadre in pochi punti, la classifica è molto corta. Sono certo però che da gennaio qualcuno allungherà rispetto agli altri – spiega Marchisio come raccolto anche dall’inviato di Calciomercato.it – La Juventus ha qualche defezione importante e ci sarà il mercato di mezzo: vedremo chi interverrà per migliorare la rosa”.

Juventus, Marchisio: “A Koopmeiners serve un gol per sbloccarsi”

I bianconeri con il Bologna ritroveranno Dusan Vlahovic, pedina fondamentale secondo Marchisio per le sorti dell’undici di Thiago Motta: “Spero che non abbia più problemi fisici perché la Juve ha bisogno di lui. Non solo per le sue qualità ma anche a livello numerico, visto che Milik non è ancora tornato e Motta non ha altri attaccanti a disposizione. Indipendentemente da quello che si dice sul gioco della Juventus, Vlahovic fa la differenza. La squadra ha delle partite importanti davanti e mi auguro che Vlahovic sia nelle migliori condizioni perché uno come lui serve come il pane”.

🗣️ #Juventus – Claudio #Marchisio a margine dell’evento dedicato alla Kings League Italy: “#Vlahovic fa la differenza, serve come il pane a questa Juve. #Koopmeiners ha bisogno di un gol per sbloccarsi” 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/VfIoA9xd0s — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 5, 2024

Chi meglio dell’ex numero 8 bianconero può dare consiglio a Teun Koopmeiners, con il centrocampista olandese che sta faticando in questa fase iniziale della sua avventura sotto la Mole: “Credo che sia un periodo di adattamento, non solo per il ruolo ma in generale. Il cambio è stato totale rispetto allo scorso anno, all’Atalanta giocava in modo differente. Ha avuto poi un infortunio molto fastidioso alle coste, che sicuramente lo ha rallentato. Spero che possa trovare la via del gol, che lo aiuterebbe a sbloccarsi definitivamente“, conclude Marchisio.