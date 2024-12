Tre mesi di stop: Inzaghi pesca dalla Primavera, Inter ferma sul mercato | CM.IT

La formazione campione d’Italia dovrà far fronte a un’assenza nei prossimi mesi: intanto Inzaghi prepara la sfida di campionato contro il Parma

L’Inter è tornata ieri ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi al ritorno da Firenze, con il match in casa della Fiorentina sospeso nel primo tempo per il malore occorso a Bove.

La sfida del ‘Franchi’ verrà recuperata non prima di febbraio e il prossimo impegno in campionato vedrà i campioni d’Italia ospitare il Parma a San Siro nell’anticipo di venerdì pomeriggio. Match nel quale ci saranno sicuramente due assenti nella rosa nerazzurra: Pavard e Di Gennaro. Il nazionale francese prosegue nelle terapie dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro il Lipsia e punta a rientrare per la fine dell’anno o in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita nel primo appuntamento del 2025. Il terzo portiere, invece, dovrà restare fermo a lungo ai box per l’intervento alla mano al quale si è sottoposto nella giornata di martedì. Di Gennaro la scorsa settimana in allenamento aveva rimediato un problema legamentoso al dito ed è stato operato all’Humanitas di Rozzano, con il rientro in campo previsto non prima di marzo.

Inter, operazione per Di Gennaro: promosso il baby Calligaris

L’Inter come raccolto da Calciomercato.it non interverrà sul mercato (dove in generale non dovrebbero esserci scossoni a gennaio) dietro la coppia formata da Sommer e Martinez, con l’ex Genoa che punta a trovare spazio nel corso della stagione visto il mancato utilizzo finora tra i pali da parte di Inzaghi.

Come terzo portiere, vista l’assenza di Di Gennaro, verrà promosso stabilmente dalla Primavera Calligaris, già convocato nell’ultimo match contro la Fiorentina. Intanto, in vista del Parma, Inzaghi spera di riavere a disposizione gli altri infortunati Acerbi e Carlos Augusto. I due difensori ieri ad Appiano Gentile hanno proseguito nel lavoro individuale tra palestra e campo. Difficile al momento fare previsioni su una loro disponibilità in previsione della partita contro i ducali di Pecchia: decisivi saranno i prossimi allenamenti e l’eventuale rientro in gruppo entro la rifinitura di giovedì. Qualche chance in più per il difensore ex Lazio rispetto al brasiliano, quest’ultimo jolly prezioso sia da quinto di centrocampo che da braccetto come vice Bastoni.

Inzaghi contro il Parma punterà sull’Inter migliore, senza fare troppi calcoli in vista della successiva trasferta in Champions nella tana del Bayer Leverkusen. L’unico dubbio è in difesa tra Bisseck (favorito) e Darmian, con il tuttofare italiano che potrebbe far rifiatare anche Dumfries sulla corsia destra. In avanti la coppia dei titolarissimi Lautaro-Thuram, mentre il rivitalizzato Correa sarà un’arma da sfruttare eventualmente a gara in corso per Simone Inzaghi.