DIRETTA Serie A, Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali LIVE

Allo stadio Franchi si affrontano due delle squadre più in forma in tutta Europa: big match scudetto tra viola e nerazzurri

Protagonista di una prima parte di stagione a dir poco entusiasmante, la Fiorentina ospita allo stadio Artemio Franchi i campioni d’Italia dell’Inter. Senza troppi giri di parole, stiamo parlando di uno scontro diretto per lo scudetto. Appaiate in classifica a quota 28 punti, le due squadre affrontano questa sfida con l’ambizione di rimanere nei primi posti della graduatoria e di superare momentaneamente l’Atalanta, impegnata lunedì sera nel monday night contro la Roma.

Reduci entrambe da una vittoria di misura in Europa, Raffaele Palladino e Simone Inzaghi non hanno intenzione di interrompere questo momento magico. Se si guarda solo al campionato, i viola hanno messo in fila ben nove risultati utili consecutivi, con ben sette vittorie nelle ultime sette partite. I nerazzurri non sono certo da meno, visto che la parola sconfitta è uscita dal vocabolario di Appiano Gentile da ben dodici partite, se si contano anche gli impegni in Champions League.

Negli ultimi cinque scontri diretti giocati in terra toscana tra campionato e Coppa Italia, la squadra milanese ha sempre vinto. L’ultimo successo dei padroni di casa risale, invece, al 22 aprile del 2017, quando si imposero per 4-3. Calciomercato.it seguirà la partita delle 12.30 in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltrán, Bove; Kean. All. Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** 32 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio** 28, Juventus 25, Milan 22, Bologna* 21, Udinese** 17, Empoli** 16, Torino** e Parma** 15, Cagliari** e Genoa** 14, Roma 13, Lecce e Verona** 12, Como** 11, Monza** 10, Venezia 8**

* una partita in meno

** una partita in più