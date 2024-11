Piccoli fa respirare Nicola, Zanetti va ancora ko e ora rischia

Cagliari-Verona finisce 1-0: vittoria per i rossoblù che sorpassano i gialloblù in classifica

Nell’anticipo del venerdì sera basta un gol di Roberto Piccoli per stabilire la vincitrice di Cagliari e Verona. Una vittoria preziosa con il minimo scarto per i rossoblù, che superano i veneti in classifica e conquistano tre punti preziosissimi in chiave salvezza.

Nel primo tempo sono i padroni di casa a partire meglio. Mina sfiora il gol da azione di calcio d’angolo ad inizio gara, poi è bravissimo Montipò a tenere a galla i suoi con una grande parata su Zappa. Gli ospiti hanno però una grande occasione nel finale, ma Lazovic da posizione favorevole conclude a lato e non centra la porta di Sherri.

Nella ripresa è il Verona a partire meglio e lo stesso serbo colpisce la traversa. Il legno sveglia il Cagliari, che cresce e trova il gol con Piccoli. Decisivo lo strappo sulla sinistra del neo-entrato Felici, che pesca Piccoli a centro area. Per il centravanti è troppo facile insaccare e superare Montipò. Il portiere gialloblù è bravissimo nel finale a dire no ad Adopo prima e poi a Viola, Obert e Felici, che non riescono a sfruttare una tripla chance di raddoppio.

Cagliari-Verona 1-0, Piccoli decisivo: Zanetti rischia

La vittoria interna permette al Cagliari di superare proprio il Verona in classifica e volare a 14 punti. Un successo prezioso per i rossoblù che scavalcano proprio i veneti.

A nulla dunque è servito il ritiro post-Inter. Per la squadra di Zanetti si tratta della sesta sconfitta nelle ultime sette gare e ora il futuro del tecnico sembra essere sempre più a rischio. Le prossime saranno ore di riflessione in casa gialloblù, visto che la classifica, ora, non sorride. Respira invece Davide Nicola, che già la scorsa settimana dopo il pareggio contro il Genoa aveva ricevuto elogi dal presidente Giulini, che si era detto soddisfatto per l’operato del proprio allenatore.

Cagliari-Verona 1-0

Marcatori: Piccoli 75′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 19, Bologna* 18, Udinese 17, Empoli 16, Torino 15, Cagliari** 14, Roma 13, Lecce, Parma e Verona** 12, Genoa 11, Como 10, Monza 9, Venezia 8

*una partita in meno

**una partita in più