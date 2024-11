Sacrificio Inter: deciso l’addio di Calhanoglu

Cessione eccellente in Serie A, il prossimo sacrificato potrebbe essere il centrocampista dell’Inter. Scelta già fatta

Le big di Serie A pensano anche ad una cessione eccellente per finanziare soprattutto il prossimo calciomercato estivo. Le sirene estere sono sempre accese sui talenti del campionato italiano, con diversi nomi già chiacchierati sul mercato da Thuram e Leao a Vlahovic.

Continua ad attirare i top club europei anche il nome di Hakan Calhanoglu, che si è ormai affermato negli ultimi anni come uno dei migliori centrocampista in circolazione. Il turco sta tenendo in apprensione Simone Inzaghi ed i tifosi nerazzurri anche per le sue condizioni. Sono escluse lesioni muscolari dopo il nuovo problema accusato in Nazionale, ma l’ex Milan non è al meglio e dovrebbe saltare la sfida al Verona alla ripresa del campionato.

La sua presenza è in dubbio anche per la prossima sfida di Champions League contro il Lipsia. Lo staff medico non vuole correre rischi ed il giocatore verrà gestito e monitorato nei prossimi giorni. Nel frattempo è arrivato il verdetto in vista della prossima sessione di mercato.

Calciomercato Inter, il verdetto sulla cessione di Calhanoglu: scelta fatta

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale addio sarebbe più doloroso per le big di Serie A nella prossima estate.

I tifosi non hanno dubbi. Secondo il 53% dei votanti, infatti, l’addio più doloroso sarebbe proprio quello di Calhanoglu all’Inter. Seguono Reijnders-Milan (28%) e Cambiaso alla Juve con il 14%. Solo per il 5% dei votanti, invece, la cessione più dolorosa in Serie A sarebbe quella di Lobotka da parte del Napoli. Le big sono già avvisate in vista della prossima estate.