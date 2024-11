Bye bye Juventus: UFFICIALE, lesione del tendine e out 2 mesi

Subita una lesione parziale tendine prossimale del bicipite femorale. L’annuncio del tecnico in conferenza stampa

Bruttissima tegola prima di una partita molto delicata per la classifica. Quasi uno scontro diretto che, senza la presenza di un calciatore così importante, sarà ancora più difficile da portare a casa.

Due mesi di stop, come minimo. Il Monza perde il suo capitano, Matteo Pessina. Il centrocampista ha subito una lesione parziale tendine prossimale del bicipite femorale, come annunciato da Nesta nella conferenza stampa in vista della sfida di Torino contro i granata di Vanoli.

“Sarà un pò lunga, ci vorrà del tempo – ha aggiunto il tecnico dei brianzoli, ultimi in Serie A con 8 punti assieme al Venezia – Forse ora rimettiamo dentro Stefano Sensi“. Pessina dovrà stare fuori almeno una sessantina di giorni, o qualcosa in più.

Questo significa che il suo 2024 si chiude in anticipo e che potrebbe saltare ben 10 partite, compreso l’ottavo di Coppa Italia col Bologna. Sicuramente non ci sarà contro la Juventus, nel match casalingo del 22 dicembre. Il ventisettenne sarà indisponibile in gare chiave per la salvezza – Como, Lecce, Parma e Cagliari – e, di conseguenza, per il futuro di Alessandro Nesta.