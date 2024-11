Social Football Summit, la Regione Lazio presenta la nuova legge sullo sport: i dettagli

Al Social Football Summit si discuteranno anche gli aspetti normativi del mondo del calcio e dello sport: momento di svolta nella Capitale

Due giorni di incontri dal grande valore per tutto il mondo del calcio e dello sport in generale. Domani e dopodomani torna nuovamente a Roma l’appuntamento con il Social Football Summit, una kermesse diventata ormai evento tradizionale e un forum molto interessante in cui discutere gli aspetti dedicati all’industria calcistica e al suo sviluppo ideale per il futuro, coinvolgendo professionisti del settore e dell’informazione, club e aziende

Allo Stadio Olimpico di Roma, per la settima edizione del SFS, ci sarà un folto programma di eventi e di convegni. Tra cui quello previsto per mercoledì novembre alle ore 11, presso lo spazio espositivo della Regione Lazio, situato al primo piano (stand numero 21).

Il titolo dell’incontro sarà “Sport e Regione Lazio: verso una nuova normativa. Le sinergie future” e sarà l’occasione ideale per illustrare al grande pubblico la nuova legge sullo sport di cui si doterà la Regione Lazio. Un provvedimento che nella Capitale e dintorni si attendeva da ben 22 anni e che andrà a colmare un vuoto normativo importante.

Alla presenza del Presidente della Regione Francesco Rocca, del Presidente di ‘Sport e Salute’ Marco Mezzaroma e dell’assessore regionale Elena Palazzo con delega al turismo e allo sport, con il giornalista Marco Lollobrigida di ‘Rai Sport’ come moderatore, verrà delineato il nuovo quadro normativo in merito, a pochi giorni dal passaggio in Giunta regionale.

L’intenzione è quella di fare del calcio e dello sport un veicolo di crescita dello sviluppo economico, del benessere, come strumento di inclusione sociale e attivando nuove sinergie con tutte le realtà sportive del territorio. La Regione studia una serie di misure volte al sostegno e all’innovazione di tutto il comparto, con una serie di politiche indirizzate agli operatori di settore, alle associazioni e ai cittadini. Il tutto, all’insegna di una collaborazione rinnovata tra il territorio e le istituzioni, sfruttando la grandissima capacità aggregativa delle discipline sportive nel loro insieme.