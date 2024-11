Bernabé e Bonny in una big: Di Chiara ha le idee chiare

Il terzino del Parma parla del suo compagno di squadra e dell’interesse da parte della formazione nerazzurra

Premiato al ‘Gran Galà del Calcio – Italian Football Awards’ come migliore terzino sinistro Top XI per lo scorso campionato di Serie B, Gianluca Di Chiara – calciatore del Parma – ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia di consegna dei premi.

Il 30enne è partito dalla prossima sfida con l’Atalanta: “Arriva una squadra che è in Europa, ha vinto, una squadra fortissima. Noi dobbiamo essere umili, lavorare come stiamo facendo, dare il massimo e portare più punti a casa possibile. Proviamo a mettere in difficoltà tutte, poi il campo dirà la verità”.

Quindi un passaggio sul vertice del campionato e sui risultati che non arrivano al Parma: “In testa ci sono tutte squadre molto attrezzate, tutte molto forti, poi gli scontri diretti faranno la differenza. Il peso per i risultati che non arrivano? Non è un peso, credo sia anche normale che giochi bene e con le grandi squadre alla prima mezza occasione ti possono punire. Lavoriamo giorno dopo giorno e proviamo a portare a casa più punti possibili”.

Certo il rammarico per qualche occasione sprecata c’è: “Non abbiamo rimpianti, ma in alcuni match potevamo portare a casa qualche punto in più, soprattutto nei minuti finali. Fa parte del calcio”.

Calciomercato, Di Chiara e il futuro di Bernabé e Bonny

Gianluca Di Chiara si sofferma poi sui due talenti in forza al Parma e già al centro delle voci di mercato: Bernabé e Bonny.

Sul primo afferma: “È un giocatore di qualità importante, è alla sua prima stagione in Serie A: deve restare tranquillo, le qualità le ha e le sta mostrando. Per il futuro gli auguro il meglio, ma ora non deve avere tante pressioni e deve restare tranquillo”. Sull’attaccante, invece, dichiara: “Noi che lo vedevamo tutti i giorni, ci rendevamo conto delle sue qualità. È anche lui giovanissimo, ha bisogno di fare esperienza, confrontarsi con giocatori importanti. Ha tutte le caratteristiche per giocare in un top club europeo, non so quando”.

Infine, un pronostico sulle squadre che lotteranno fino alla fine per non retrocedere: “Non voglio fare nomi, ma siamo tante squadre lì e suderemo per ottenere la salvezza”.