Svolta Osimhen: scelta la squadra per gennaio, c’è l’annuncio ufficiale

L’annuncio che arriva direttamente dalla Turchia non lascia davvero più alcun dubbio. Le squadre che vogliono il nigeriano sono avvertite

L’avventura in Turchia di Victor Osimhen sta andando nei migliori dei modi. L’attaccante, che in estate non ha avuto alternative al trasferimento al Galatasaray, con la formula del prestito, sta facendo quello che ha sempre saputo fare, segnare. Il calciatore nigeriano, così, dopo nove partite disputate, con poco più di 640 minuti, ha segnato otto reti e realizzato quattro assist.

Le grandi squadre sono, dunque, tornate su Osimhen, che in giallorosso è chiaramente solo di passaggio. C’è chi ha pensato che possa fare le valigie e lasciare Istanbul già a gennaio, ma per farlo servono 81 milioni di euro, della clausola, che si abbassa a 75 milioni, invece, per l’estate. Una cifra che è certamente lontano dagli oltre 100 milioni che Aurelio De Laurentiis chiedeva per il suo bomber fino a poco tempo fa. Ora, dunque, è pronto ad accontentarsi di molto meno, ma i club che proveranno a mettere le mani su Osimhen, dovranno fare i conti con le richieste del giocatore e del suo entourage, che difficilmente accetteranno uno stipendio inferiore ai dieci milioni di euro netti a stagione.

Osimhen ha deciso: l’annuncio dalla Turchia del suo allenatore

Nell’ultimo periodo il nome di Osimhen è stato, comunque, accostato anche al Milan, che non ha ancora preso un vero bomber, ma soprattutto alla Juventus, che rischia di perdere Dusan Vlahovic. Appare, però, alquanto difficile che le italiane possano mettere davvero a segno un colpo del genere vista la grande spesa che ci sarebbe da affrontare.

Più facile immaginare Osimhen ancora all’estero, magari in Premier League, dove il Chelsea è sempre pronto ad investire, così come Manchester United o Arsenal. In Francia, poi, attenzione chiaramente al Psg. Queste squadre, però, dovranno aspettare l’estate per poter affondare il colpo. Le parole che arrivano dalla Turchia, infatti, non sembrano lasciare dubbi: “Osimhen ha intenzione di restare qui fino alla fine della stagione. E’ da quando è arrivato che lo dice, c’è una clausola, ma non importa, ha detto che resterà. Conta quello che pensa il giocatore, è lui che decide”, parole queste dell’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, spera di godersi ancora il suo centravanti, soprattutto l’infortunio di Mauro Icardi.