Infortunio al ginocchio dopo il Real Madrid: stop lunghissimo

Il duro ko dopo la partita contro i Blancos potrebbe incidere su tutta la stagione: i tempi di recupero sono veramente lunghi

La stagione ha preso il via ormai da diverse settimane e il campo sta già emettendo le sue sentenze per capire chi riuscirà a trovare e chi, invece, resterà nelle retrovie. Ma tanti club, alla ricerca della giusta sistemazione tecnica e tattica, devono fare i conti anche con molte defezioni nelle rose.

I calciatori sono spesso travolti da un tour de force di impegni che non gli permette mai davvero di trovare la migliore condizione fisica, o li sottopone a rischi decisamente più alti di subire infortuni. Mai come quest’anno, per esempio, stiamo assistendo a gravi ko traumatici, che riguardano soprattutto il ginocchio, una delle articolazioni più difficili da curare per gli atleti e che richiede periodi di recupero e riabilitazione decisamente lunghi.

Se in Italia abbiamo diversi esempi, soprattutto in casa Juventus, dopo Bremer e Cabal sono stati vittime di questo tipo di infortuni – e torneranno solo nella prossima stagione -, anche all’estero ci sono diversi casi. Uno di questi riguarda un talento di cui si è parlato molto sulla scena internazionale e che resterà ai box per tanto tempo.

Infortunio ai legamenti del ginocchio per Akhomach: operato con successo

Ilias Akhomach è un’ala destra marocchina che si stava mettendo in grande evidenza con la maglia del Villarreal e quella del Marocco. Ha solo 20 anni, ma gli addetti ai lavori ne parlano benissimo e pensano che possa fare una carriera di livello internazionale.

Non a caso stava già rubando la scena al Villarreal, prima che un terribile infortunio bloccasse totalmente il suo percorso. L’attaccante, infatti, dopo aver sfidato il Real Madrid più di un mese fa, ha subito una lesione dei legamenti del ginocchio contro l’Alaves – partita in cui ha anche segnato.

La diagnosi è stata confermata dagli esami obiettivi e strumentali del caso, poi si è sottoposto a intervento chirurgico, che ha avuto il successo sperato. Ora seguirà il riposo e il periodo di terapie, che lo riporterà in campo solo tra qualche mese. Di sicuro, si tratta di una brutta tegola per il Villarreal, che dovrà fare a meno di lui in una stagione che ha come obiettivo il ritorno in Europa dalla porta principale.