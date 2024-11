Juventus, Danilo saluta a gennaio: un ostacolo per Giuntoli

Il percorso di Danilo alla Juventus sembra essere giunto al capolinea: spunta l’interesse di una big europea per il difensore brasiliano

Danilo potrebbe tornare a giocare in Premier League dopo cinque anni e oltre in Italia con la maglia della Juventus che lo prelevò dal Manchester City nell’agosto del 2019.

Potrebbero riaprirsi le porte della Premier League per Danilo, difensore classe ’91 alla Juventus dal 2019 e in scadenza di contratto con il club bianconero. Ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta, a gennaio il giocatore brasiliano potrebbe lasciare Torino e l’Italia durante la prossima sessione invernale di calciomercato.

A puntare sul giocatore di Bicas potrebbe essere il Manchester United che nelle prossime ore passerà ufficialmente nelle mani di Ruben Amorim, tecnico portoghese che dopo aver lasciato lo Sporting Lisbona si appresta a diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore dei Red Devils, ereditando la panchina dell’olandese Erik ten Hag, esonerato nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus, pista Manchester United per Danilo

Il nuovo allenatore del Manchester United sta già inevitabilmente pensando al mercato di gennaio per rinforzare una squadra che avrà sicuramente bisogno di innesti.

In Portogallo qualcuno ha parlato di un clamoroso trasferimento a Manchester dell’attaccante Viktor Gyokeres, stella dello Sporting che però difficilmente si muoverà da Lisbona, soprattutto a stagione in corsa, come dichiarato dallo stesso Amorim in conferenza stampa: “A gennaio non prenderò nessun giocatore dallo Sporting”, soprattutto Gyokeres che “costa 100 milioni di euro”.

Ruolo differente e soprattutto più facilmente raggiungibile Danilo, in scadenza di contratto con la Juventus e a caccia adi un nuovo club. L’entourage del difensore brasiliano si sarebbe interfacciato con diverse società e Amorim sarebbe interessato. Ingaggiabile a cifre relativamente ridotte, il giocatore classe ’88 potrebbe rappresentare un innesto importante per la retroguardia del Manchester United e anche la Juventus potrebbe essere interessata a favorire l’operazione per non correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate.

L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla volontà di Ineos, società co-proprietaria del club che spinge per una politica incentrata sull’acquisto di giovani calciatori.