Crisi nera e sconfitta: sogno Mancini dopo il ritiro

Dopo il divorzio con l’Arabia Saudita, Roberto Mancini potrebbe tornare ad allenare in Italia

Una intrigante ipotesi per Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e reduce dalla negativa esperienza alla guida dell’Arabia Saudita.

È durata poco più di un anno l’esperienza da commissario tecnico dell’Arabia Saudita per Roberto Mancini: l’ex Inter e Manchester City aveva accettato l’incarico nell’agosto del 2023 – dopo l’inatteso divorzio con la Federcalcio italiana – e lo scorso 25 ottobre ha raggiunto l’accordo per liberarsi dall’accordo con la Saudi Arabian Football Federation, come regolarmente previsto dal contratto sottoscritto l’anno scorso.

Allo stato attuale – dunque – Roberto Mancini è libero. Il suo nome può far gola a tanti club e nei giorni scorsi è stato anche accostato alla panchina della Roma in considerazione della tutt’altro che stabile situazione di Ivan Juric, concretamente a rischio esonero dopo aver presto il posto di Daniele De Rossi a inizio campionato.

Mancini torna in panchina: possibile chance in Italia

Diversi grandi club italiani ed europei potrebbero pensare a Roberto Mancini come possibile allenatore da ingaggiare a stagione in corsa, ma occhio anche a una incredibile quanto intrigante ipotesi emersa nelle ultimissime ore.

Come riportato da Il Secolo XIX, infatti Roberto Mancini rappresenta un sogno per la Sampdoria, squadra di cui il Mancio è stato giocatore dal 1982 al 1997, scrivendo pagine memorabili della storia blucerchiata con l’amico e compagno di squadra, il compianto Gianluca Vialli, arrivando a vincere uno scudetto, quattro edizioni della Coppa Italia e per due volte anche la Supercoppa Italiana oltre alla Coppa delle Coppe nella stagione 1989/1990.

Ora la compagine ligure sta vivendo un momento di difficoltà nel campionato di Serie B: nell’ultima giornata di campionato ha perso per 3-0 sul campo della capolista Pisa e ora la classifica vede Massimo Coda e compagni al decimo posto, in mezzo tra zona play-off e quella play-out. Per il momento il tecnico Andrea Sottil – già subentrato ad Andrea Pirlo – non sarebbe a rischio esonero, ma se il trend negativo non dovesse cambiare la società (che ha disposto doppio allenamento quotidiano e niente rientro a casa ma ritiro in hotel) potrebbe decidere di cambiare ancora in panchina. E con Roberto Mancini sullo sfondo…