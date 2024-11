Inter, Inzaghi: “Napoli forte, ma vogliamo chiudere bene prima della sosta”

L’Inter si appresta ad affrontare il Napoli nel big match della 12esima giornata del campionato di Serie A

Non sarà una partita decisiva, ma la sfida tra Inter e Napoli potrebbe dare indicazioni significative per quanto riguarda la lotta scudetto.

Dopo aver accorciato le distanze nell’ultima giornata di campionato vincendo sul Venezia dopo la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, ora l’Inter tenta il sorpasso. Domani sera è in programma il big match della 12esima giornata del campionato di Serie A tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte.

Gli azzurri si presenteranno a San Siro da capolista, con un vantaggio di un solo punto dopo i risultati dell’ultima giornata. Vincere, dunque, vorrebbe dire arrivare alla sosta di metà novembre da capolista con un vantaggio di 2 punti sulla formazione partenopea per la squadra di Simone Inzaghi che ha presentato il big match contro il grande ex Conte ai microfoni ufficiali del club.

Inter – Napoli, le parole di Inzaghi alla vigilia

“Domani sarà una partita bellissima, affrontiamo la squadra che è in testa al campionato” ha dichiarato Inzaghi tre giorni dopo la vittoria in Champions League sull’Arsenal.

Sul lavoro di Antonio Conte al Napoli: “Ha dato un’ottima organizzazione alla squadra che è molto forte e ha tanta qualità, ci vorrà una delle migliori Inter per fare il massimo davanti al nostro pubblico. Noi stiamo cercando di recuperare in questi giorni dalla gara di mercoledì e ci stiamo preparando bene, il Napoli ha subito gol solo a Verona in trasferta e conosciamo le loro qualità.

La sfida con il Napoli per l’Inter arriva al termine di un vero e proprio tour de force per l’Inter: “Ci stiamo preparando per fare una grande gara, cercando di recuperare energie fisiche e mentali, adesso ci manca l’ultimo sforzo domani con il Napoli. Abbiamo avuto qualche problema nelle rotazioni in queste gare perché abbiamo perso qualche giocatore ma c’è grande fiducia. Ci vorrà tanta organizzazione per non farci sfuggire nulla“.

In palio ci saranno tre punti pesantissimi: “Parlare di classifica è presto, mancano tante gare ma sappiamo che questo match è importante per il nostro cammino ed è la nostra ultima gara prima della sosta, vogliamo chiudere bene sapendo di avere di fronte una squadra fortissima”.