“Problema di fame”: Collovati ESCLUSIVO a Inter Zone | VIDEO CM.IT

Nuovo appuntamento con Inter Zone, la trasmissione settimanale in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it interamente dedicata all’Inter. Con Lorenzo Polimanti e Flaminia Laurenzi, parliamo del momento dell’Inter, le news di mercato e non solo. Ospiti speciali Fulvio Collovati, Matilde Pavan dell’Inter Women.

Collegamento anche con il nostro Leonardo Zullo verso lo scontro diretto di San Siro tra Inter e Napoli. Domenica sera i campioni d’Italia in carica avranno l’opportunità di scavalcare la squadra di Antonio Conte in vetta alla classifica. In esclusiva ai nostri microfoni, Fulvio Collovati ha parlato così: “L’Inter qualche problemino ce l’ha, è un problema di fame. È quello che è successo al Napoli l’anno scorso. Quando vinci con troppi punti, l’anno successivo ti sembra tutto troppo facile ma non è così”.

Nessun dubbio sulla lotta Scudetto: “È la partita tra le due favorite secondo la mia opinione. La Juve è in costruzione, il Milan è ancora un po’ indietro. Penso che si giocheranno lo Scudetto Inter e Napoli”.

Collovati a Inter Zone: “I nerazzurri possono arrivare fino in fondo in Champions League”

Collovati ha poi parlato anche dell’inizio di stagione dei nerazzurri. L’Inter ha consolidato la propria posizione anche in Champions League, dove si candida tra le prime otto per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Collovati esalta la squadra di Simone Inzaghi: “Quando perdi l’alibi degli allenatori diventa il doppio impegno. Quando vinci non lo dicono mai. Il doppio impegno è solo un alibi. Ieri l’Inter ha giocato contro l’Arsenal senza diversi titolari prima del Napoli. È una squadra che ha due alternative per ruolo. Se gestita bene dall’allenatore può competere in tutte e due le competizioni”.