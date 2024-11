Calhanoglu gol, l’Inter manda ko l’Arsenal. Lookman-Zaniolo, l’Atalanta passa a Stoccarda

Le due formazioni italiane battono rispettivamente Arsenal e Stoccarda: balzo in avanti in classifica per Inzaghi e Gasperini

Doppia vittoria italiana in Champions League. L’Inter ha la meglio sull’Arsenal e mette una serie ipoteca al passaggio del turno, gli si avvicina anche l’Atalanta che batte in trasferta lo Stoccarda.

Il mercoledì europeo sorride ai colori nerazzurri con la formazione di Inzaghi che riesce ad avere la meglio dei Gunners. Decisivo risulta alla fine un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu nel recupero del primo tempo. Una frazione in cui i campioni d’Italia sono partiti a razzo sfiorando subito il gol con Dumfries, fermato dalla traversa.

Con il passare dei minuti, la squadra di Arteta prende campo, pur non riuscendo mai a creare pericoli dalle parti di Sommer. Gli inglesi protestano per un’uscita alta del portiere svizzero su Merino su cui l’arbitro lascia proseguire. Nella ripresa, l’Arsenal prova con maggior continuità ad attaccare, ma non riesce mai a trovare il guizzo per far preoccupare l’Inter. Inzaghi procede con la girandola di sostituzioni, con la testa che va anche alla sfida con il Napoli, e il risultato non cambia: una vittoria che fa salire i nerazzurri a quota 10 in classifica, a due punti dalla vetta.

Champions, vincono Inter e Atalanta: Gasperini trova il gol di Zaniolo

Sorride anche l’Atalanta che ha la meglio sullo Stoccarda: i nerazzurri bergamaschi ringraziano il solito Lookman che in avvio di ripresa sblocca un match equilibrato.

Nella prima frazione la partita scorre via senza grandi emozioni: c’è solo un colpo di testa di Undav che finisce di poco alto. La ripresa però è tutt’altra musica e dopo sei minuti Lookman trova il gol che sblocca la partita. Lo Stoccarda prova a recuperare, ma si espone ai contropiedi atalantini: al 73′ De Ketelaere con un colpo di testa va vicino al raddoppio, lo realizza all’89’ Zaniolo. È il primo gol atalantino dell’ex Roma: Gasperini porta a casa tre punti che avvicinano non poco l’obiettivo qualificazione.

INTER-ARSENAL 1-0: 45′ +2 Calhanoglu rig. (I)

STOCCARDA-ATALANTA 0-2: 51′ Lookman (A), 89′ Zaniolo (A)

CLASSIFICA: Liverpool 12 punti Sporting Lisbona, Monaco, Brest e Inter 10; Barcellona, Borussia Dortmund e Aston Villa 9; Atalanta 8; Manchester City, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Lille, Celtic 7; Dinamo Zagabria, Bayern Monaco, Real Madrid, Benfica, Milan, Feyenoord, Club Brugge e Atletico Madrid 6; Psv 5; Psg, Sparta Praga, Stoccarda e Shakhtar 4; Girona e Salisburgo 3; Bologna 1;

Lipsia, Sturm Graz, Young Boys, Stella Rossa e Slovan Bratislava.