Altra serata nera per Vlahovic: “Si deve svegliare”

La Juventus in una serata difficile a Lille in Champions, prova negativa soprattutto per Vlahovic che sta faticando e che riceve critiche a non finire

Si sapeva che per la Juventus non sarebbe stato facile giocare contro il Lille, in Champions League. I francesi non per caso hanno già battuto Real Madrid e Atletico Madrid e anche contro i bianconeri stanno confermando tutte le loro doti. E’ andato a segno ancora una volta, esattamente come fatto contro i ‘Blancos’ e i ‘Colchoneros’ Jonathan David, oggetto del desiderio di mezza Europa e anche dei bianconeri e dell’Inter, tra le altre, azionato da una grande ripartenza di Zhegrova.

L’altro numero 9 in campo, Dusan Vlahovic, fino a questo momento invece ha avuto decisamente poca fortuna. Una grande occasione poco dopo la mezz’ora, con una ottima girata di destro intercettata da una grande parata di Chevalier. Uno dei pochi guizzi, però, in un primo tempo un po’ così, dove a lungo il serbo è sembrato un po’ fuori dal gioco.

Non poche le critiche ricevute dall’attaccante, per l’ennesima prestazione contradittoria. “Ma cosa ci fa così defilato?“, “Ti devi svegliare“, “Quanto ci mette a volte a entrare in partita e a centrare la porta“, alcuni dei commenti più caustici ricevuti su ‘X’ nella timeline durante il primo tempo della partita. Con un momento piuttosto polemico, quello della prima rete annullata a Koopmeiners per colpa di un suo fuorigioco piuttosto netto: “Ma gliel’hanno spiegata la regola?“.

Nonostante un inizio di stagione che dal punto di vista realizzativo sta mettendo in evidenza, da parte di Vlahovic, numeri discreti, l’altalenanza delle sue prestazioni e la difficoltà ad entrare a volte nel vivo del gioco rimane un tema caldo in casa bianconera. Legato al suo modo di stare in campo con la squadra di Thiago Motta ma anche al suo valore in senso assoluto. Ad ogni modo, su di lui devono puntare i bianconeri, per ambire a grandi traguardi in questa stagione e soprattutto in questa fase, dove l’attacco pesa prevalentemente sulle sue spalle. Si attende una reazione già dal secondo tempo.