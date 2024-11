DIRETTA Serie A, Parma-Genoa e Empoli-Como: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra il Parma di Pecchia e il Genoa di Gilardino e quello del ‘Castellani’ tra l’Empoli di D’Aversa e il Como di Fabregas in tempo reale

Il Genoa e il Como fanno visita nell’ordine al Parma e all’Empoli nei primi due posticipi del lunedì validi per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio importanti punti salvezza che saranno dirette rispettivamente da Guida di Torre Annunziata e Di Bello di Brindisi.

Da una parte, allo stadio ‘Tardini’, i gialloblu di Fabio Pecchia vanno a caccia della seconda vittoria stagionale dopo quella sul Milan risalente ad agosto dopo una striscia di quattro pareggi di fila iniziata contro il Bologna e proseguita con Como, Empoli e Juventus. Discorso simile per i rossoblu dell’ex Alberto Gilardino, reduci dalle sconfitte contro Lazio e Fiorentina, fermi al successo della seconda giornata contro il Monza. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per abbandonare l’ultima posizione e agganciare proprio i ducali in classifica. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla Serie B di due stagioni fa, quando gli emiliani si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Benedyczak e Vazquez.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Castellani’, gli azzurri di Roberto D’Aversa – privi dello squalificato Goglichidze – vogliono rialzare subito la testa dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro l’Inter. Anche i biancoblu di Cesc Fabregas, che a loro volta devo fare a meno di Braunoder appiedato dal giudice sportivo, cercano riscatto dopo il pesante ko di giovedì scorso contro la Lazio. L’ultimo incrocio tra queste due squadre è datato febbraio 2023, allorché la partita finì con un pareggio a reti inviolate. Entrambe le gare saranno visibili in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone soltanto sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Parma e Genoa e tra Empoli e Como live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Parma-Genoa e Empoli-Como

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Gilardino

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Viti, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Maleh, Haas, Henderson, Pezzella; Solbakken, Pellegri. All. D’Aversa

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Engelhardt, Kempf; Strefezza, Da Cunha, Fadera; Belotti. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 24, Atalanta e Fiorentina 22 Juventus 21, Lazio* 19, Milan* 17 Udinese 16 , Bologna* 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Empoli* 11, Como*, Cagliari* e Parma* 9, Monza, Venezia e Lecce 8, Genoa* 6.

*una partita in meno