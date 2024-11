Inter, fiammata Lautaro e brivido col Venezia (1-0): il Napoli è avvertito

Partita non semplice per l’Inter contro il Venezia: i nerazzurri conquistano tre punti preziosi grazie al guizzo di Lautaro Martinez. Napoli distante un solo punto in vetta alla classifica in vista del big match di domenica prossima

Basta il guizzo di Lautaro Martinez all’Inter per avere la meglio sul Venezia nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A e accorciare il distacco dalla capolista Napoli. Partita più complicata del previsto per i nerazzurri campioni d’Italia, che la sbloccano al 20′ della ripresa grazie al colpo di testa vincente del capitano, servito alla perfezione dal cross telecomandato del solito Dimarco.

Secondo gol consecutivo per Lautaro, quinto in campionato e sesto complessivo in stagione compresa la Champions League. Nel finale e allo scadere dei 7′ di recupero, brivido per l’Inter e tutta la San Siro nerazzurra sulla rete annullata al Venezia per il tocco di mano di Sverko. In precedenza, per posizione millimetrica, sempre il VAR aveva rettificato il gol (in un primo momento convalidato) di Mkhitaryan per il fuorigioco in partenza di Dimarco. I nerazzurri di Simone Inzaghi accorciano così il distacco in vetta dal Napoli, adesso lontano solo un punto in classifica dopo il tonfo per 3-0 al ‘Maradona’ contro l’Atalanta, in attesa dello scontro diretto della prossima giornata di campionato al Meazza contro i partenopei dell’ex Conte.

Serie A, il tabellino di Inter-Venezia: decisivo Lautaro Martinez, Inzaghi accorcia sul Napoli

INTER-VENEZIA 1-0

65′ Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni (70′ Bisseck); Dumfries, Barella (70′ Calhanoglu), Zielinski (81′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (76′ Darmian); Thuram, Lautaro Martinez (70′ Taremi). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Acerbi, Buchanan, Palacios. Allenatore: Inzaghi

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare (46′ Sverko); Zampano (76′ Ellertsson), Crnigoj (46′ Busio), Nicolussi Caviglia (83′ Yeboah), Andersen (76′ Duncan), Haps; Oristanio, Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Grandi, Gytkjaer, Sagrado, Schingtienne, Candela, Raimondo, Carboni, El Haddad, Doumbia. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Ferrieri Caputi (sez. Livorno)

VAR: Marini

Ammoniti: Pavard (I), Zampano (V)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 7′; spettatori 66.326

Classifica Serie A: Napoli punti 25, Inter 24, Atalanta e Fiorentina 22 Juventus 21, Lazio* 19, Milan* 17 Udinese 16 , Bologna* 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Empoli* 11, Como*, Cagliari* e Parma* 9, Monza, Venezia e Lecce 8, Genoa* 6.

*una partita in meno