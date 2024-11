Chiesa subito via dal Liverpool: lampo giallorosso

Avventura finora da dimenticare per Federico Chiesa con la maglia del Liverpool: l’ex Juve e Fiorentina potrebbe già cambiare maglia nel mercato di gennaio

Si è rivelata finora un flop l’avventura di Federico Chiesa al Liverpool, dopo l’addio a fine agosto alla Juventus. Il nazionale italiano era fuori dai piani di Thiago Motta e della ‘Vecchia Signora’, accasandosi nel club di Premier League per 12 milioni di euro.

Chiesa non ha ancora raggiunto una condizione ottimale dopo il trasferimento in Inghilterra e finora ha collezionato soltanto 78 minuti tra Premier e coppe. Sul conto dell’ex numero 7 della Juve sono tornate così a palesarsi le voci di un nuovo e clamoroso cambio di maglia già a gennaio, senza escludere un ritorno immediato in Serie A. Secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur, Chiesa potrebbe tornare in Italia e alla finestra per riportarlo nel nostro campionato ci sarebbero Milan, Napoli e l’ex Juventus. Il giornalista turco inoltre menziona nel post su ‘X’ anche il Barcellona, sulle tracce del giocatore già nell’ultimo mercato estivo prima dell’inserimento del Liverpool.

Non solo le big di Serie A: anche il Tottenham torna sotto per Chiesa

Negli ultimi tempi su Chiesa ci sarebbero però le attenzioni soprattutto del Tottenham, club già accostato al giocatore nei mesi scorsi e a caccia di un profilo delle caratteristiche del classe ’97 per la finestra invernale del mercato. Chiesa è sotto contratto fino al 2028 con il Liverpool e potrebbe quindi essere ceduto in prestito a gennaio fino al termine della stagione se continuerà a non scendere in campo con continuità con la maglia dei ‘Reds’.

Il tecnico degli inglesi Slot nei giorni scorsi ha fatto il punto sulla situazione di Chiesa: “Via alla riapertura del mercato? Non ci ho mai pensato. Penso che la prima cosa da fare è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà – ha sottolineato l’ex allenatore del Feyenoord – Chiesa ha saltato la preparazione nel precampionato e quindi sapevamo che dovevamo stare molto attenti. Dovevamo adattarci dove possibile alle sue esigenze individuali e quindi stiamo cercando di trovare il modo giusto per farlo crescere senza sovraccaricarlo. Per il momento questo è stato difficile, ma ho piena fiducia che prossimamente questo accadrà. Di sicuro non ci sarà prima di metà novembre: la speranza è che possa fare qualcosa durante pausa e successivamente unirsi al gruppo alla ripresa”.

Come se non bastasse, secondo quanto riferito da takvim.com, sulle tracce di Chiesa si sarebbe messo anche il Galatasaray, pronto ad intavolare con il Liverpool una trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Una situazione da monitorare con estrema attenzione perché foriero di possibili, clamorosi sviluppi, soprattutto se il figlio d’arte dovesse continuare a non trovare spazio con la maglia del Liverpool.