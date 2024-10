Esonero UFFICIALE dopo la disfatta: l’erede è già in città

Disastro totale in questa prima parte di stagione per un prestigioso club che dopo l’ennesima disfatta ha deciso di esonerare ufficialmente il proprio allenatore

Tre sole vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte con un poco edificante 14esimo posto in classifica. È questo il ruolino di marcia raccolto finora dal Manchester United in Premier League in un avvio di stagione ai limiti del disastroso.

Il gioco dei ‘Red Devils’ proprio non decolla e l’ultimo ko rimediato contro il West Ham non ha fatto altro che alimentare ulteriormente le polemiche e il nervosismo intorno al club di Old Trafford che proprio questa mattina ha preso la drastica decisione di esonerare il tecnico Erik ten Hag.

L’olandese era stato più volte criticato in questi mesi, ed in generale la scintilla non sembra mai del tutto scoccata con l’ambiente. A dispetto delle parole distensive di ieri rilasciate al sito del club, alla fine è arrivato l’esonero. Solo una manciata d’ore fa ten Hag parlava così: “Ora dobbiamo mostrare ancora più carattere. Se così tante cose ci vanno contro, dobbiamo restare uniti, continuare a combattere e mantenere lo spirito. Quando vinci le partite, è una motivazione, è carburante per dare alle squadre sicurezza e una forte convinzione. Poi puoi fare passi avanti e ora torniamo indietro e dobbiamo affrontare questa delusione e questa frustrazione, ma lo faremo. Siamo forti, lo staff è forte, continueremo a lottare per il Manchester United e ci riproveremo mercoledì”.

Calciomercato Manchester United, esonero per ten Hag: pronto Van Nistelrooy

Niente da fare però per ten Hag che non avrà quindi altre chance. Oggi è arrivato l’esonero con la seguente nota ufficiale: “Erik ten Hag ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra maschile del Manchester United. Erik è stato nominato nell’aprile 2022 e ha guidato il club alla vittoria di due trofei nazionali, vincendo la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024”.

“Siamo grati a Erik per tutto ciò che ha fatto durante il suo periodo con noi e gli auguriamo il meglio per il futuro”, ha proseguito il comunicato che ha quindi svelato il nome dell’erede: “Ruud van Nistelrooy assumerà la guida della squadra in qualità di capo allenatore ad interim, supportato dall’attuale staff tecnico, in attesa dell’assunzione di un capo allenatore permanente”.