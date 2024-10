Juventus, servono rinforzi: scelto il primo colpo di gennaio

La Juventus ha mostrato carenze qualitative e numeriche, a Thiago Motta servono innesti: ecco chi dovrebbe essere il primo colpo di mercato

Per la Juventus, quella contro lo Stoccarda in Champions League è stata una sconfitta alquanto dolorosa. Non solo in quanto tale, ma anche per il modo in cui è arrivata, con i bianconeri messi sotto praticamente dal primo minuto, quasi mai capaci di imbastire delle controffensive degne di questo nome e sconfitti meritatamente nel finale dopo un lungo forcing da parte dei tedeschi.

Diversi passi indietro nel gioco, dunque, per la formazione di Thiago Motta, che sta palesando delle difficoltà nell’esprimersi con continuità secondo gli standard che vorrebbe l’allenatore. Il quale non si è nascosto, ha ammesso le proprie responsabilità nel ko e invitato tutti a rialzare prontamente la testa in vista del prossimo appuntamento cruciale, quello contro l’Inter. Dove sarà importante dare una risposta mentale e tecnica al passo falso continentale.

E’ una Juventus che sta mostrando diversi difetti di crescita, anche se qualche attenuante c’è, dovuta ai diversi infortuni che hanno ridotto e non di poco le rotazioni. In questo, però, viene chiamata in causa la società, che ha condotto un mercato importante, lasciato però ‘in sospeso’, con qualche lacuna. Ecco perché, per tutti questi motivi, a gennaio sarà importantissimo apportare dei rinforzi alla causa, per aiutare l’allenatore a tenere alta la competitività.

Juventus, serve un difensore: ‘chiamato’ l’affare Skriniar

Diversi i profili seguiti e che servirebbero sul mercato invernale. Tra questi, torna d’attualità il nome di Milan Skriniar, accostato di recente ai bianconeri.

Per i votanti del consueto sondaggio di Calciomercato.it, sarebbe lo slovacco l’innesto prioritario da acquistare nella nuova finestra di trasferimenti. Skriniar è stato votato, in merito, dal 47,4% dei partecipanti al sondaggio su ‘X’. Meno quotati gli altri profili proposti, come Kalimuendo (21,1%), Raspadori e Kiwior (15,8% per entrambi). In ogni caso, per Giuntoli, gli input non mancheranno, alla riapertura della finestra di trasferimenti.