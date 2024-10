Doppio forfait Roma: Juric perde due titolari

Brutte notizie per il tecnico giallorosso a pochissimi minuti dal match di Europa League in programma contro la Dinamo Kiev

Piove sul bagnato in casa Roma a pochi istanti dal fischio d’inizio del match in programma questo pomeriggio alle 18.45 contro la Dinamo Kiev. Dopo le prime due deludenti partite in cui la formazione giallorossa ha collezionato un solo punto, il match della terza giornata di Europa League si presenta quasi come un appuntamento da dentro o fuori in vista della futura qualificazione alle prossime fasi.

Una partita che sulla carta non è senz’altro proibitiva, ma che la Roma non potrà sottovalutare specialmente per via del momento che sta vivendo. Dopo la sconfitta interna con l’Inter nell’ultimo turno di campionato, questo pomeriggio all’Olimpico ci sarà da affrontare la Dinamo Kiev. Una partita in cui Ivan Juric metterà mano alle rotazioni, ma per la quale non avrà a disposizione due potenziali titolari. Gianluca Mancini e Matias Soulé, infatti, non saranno a disposizione del tecnico croato. Entrambi hanno riportato qualche linea di febbre e sono rimasti a casa: l’obiettivo è recuperarli per la prossima giornata di Serie A contro la Fiorentina.