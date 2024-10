Rescissione e addio alla panchina: assalto a Zidane

Zidane è senza squadra da oltre tre anni, quando ha detto per la seconda volta addio al Real Madrid. Le ultime sul suo futuro

Il ‘sogno’ sarebbe Zinedine Zidane. Stando alle ultime indiscrezioni, il francese è il nome in cima alla lista per la panchina della Nazionale tra le più ricche al mondo.

Zidane potrebbe ripartire dall’Arabia Saudita. Per alcuni media sauditi il transalpino è il grande obiettivo della Federcalcio araba per la successione di Roberto Mancini. Una successione pressoché immediata, perché l’ex CT dell’Italia è al passo d’addio, tanto che è già in corso la trattativa per risolvere il contratto da circa 25 milioni netti a stagione con scadenza fissata a giugno 2027.

Per Mancini è pronta una buonuscita milionaria, si parla di 20/25 milioni di euro cioè un anno di stipendio, ma prima serve l’autorizzazione reale, di Bin Salman in persona. Ma non ci sono più dubbi: l’avventura del ‘Mancio’, iniziata ufficialmente il 27 agosto 2023, è conclusa. Peraltro nel peggiore dei modi, con un plateale insulto a un tifoso dopo il pessimo pareggio col modesto Bahrein.

Al grave episodio visto praticamente da mezzo mondo, ha fatto seguito la discussione col giornalista giapponese che lo aveva provocato a proposito del suo stipendio faraonico. “Vuoi vedere il mio conto in banca?”, gli ha risposto stizzito il 59enne jesino, da mesi in realtà desideroso di abbandonare la panchina dell’Arabia.

Mancini-Arabia, è finita: Zidane un ‘sogno’ impossibile

Difficile convincere Zidane, non a caso la Federazione saudita sta battendo anche altre piste, dall’argentino Ramon Diaz, ex attaccante dell’Inter e adesso tecnico del Corinthians, al francese Hervé Renard, fino a qualche possibile soluzione interna.

Il sostituto di Mancini sarà scelto a stretto giro di posta, del resto la gara contro l’Australia del 14 novembre è dietro l’angolo. Una gara decisiva per la qualificazione al Mondiale del 2026, con l’Arabia attualmente terza in un girone dove passano le prime due. Allo stato attuale la Nazionale di Ryadh sarebbe costretta a disputare gli spareggi.