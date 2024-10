Preferita la Juventus all’Inter: colpo Scudetto a gennaio

Contratto da 5 milioni di euro netti e ruolo da assoluto protagonista, aspettando Bremer, nella Juve di Thiago Motta. I dettagli

Sarà un calciomercato di gennaio piuttosto movimentato per la Juventus. Cristiano Giuntoli dovrà operare in uscita, vedi la cessione di Arthur, come in entrata visto che a Thiago Motta servono un sostituto dell’infortunato Bremer e un vice Vlahovic.

Perlomeno per il tecnico italo-brasiliano, il cui parere conta però più di tutti gli altri, più urgente il rinforzo per una difesa che aveva proprio in Bremer un leader tecnico assoluto. A tal proposito si fanno diversi nomi, ultimo quello di Ortiz del Flamengo. Restando a quelli ‘europei’, attenzione a Jonathan Tah in scadenza a fine stagione con il Bayer Leverkusen e nel mirino già dell’Inter.

Concorrenza a parte, comunque un ostacolo non banale, il problema di Tah sono le richieste d’ingaggio (5 milioni netti almeno) senza contare le commissioni. Il suo agente è un certo Pini Zahavi, uno dei più potenti al mondo, nonché dei più ‘demanding’ come direbbero gli inglesi… E sappiamo bene come la nuova politica del club bianconero sia decisamente più improntata al risparmio, quantomeno lato stipendi.

Inoltre il tedesco di origini ivoriane spegnerà 29 candeline a febbraio. non parliamo di un calciatore vecchio ma nemmeno di uno di primo pelo. Infine, se la Juve volesse prenderlo in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale dovrebbe versare qualche milione nelle casse delle ‘Aspirine’.

Sondaggio Calciomercato.it: Tah alla Juventus a gennaio il colpo più importante in chiave Scudetto

Il nome di Tah riscuote però molto ‘successo’ sui social. In particolare su X, non a caso il centrale della squadra di Xabi Alonso si è aggiudicato il sondaggio di Calciomercato.it. Ai nostri followers avevamo chiesto quale colpo delle big di Serie A sarebbe il “più importante per la corsa Scudetto”.

Col 34% dei voti ha vinto proprio Tah, più speficatamente lui alla Juventus. Battuto di misura Berardi al Milan, per la seconda opzione il 32%. Al terzo posto Maldini-Inter col 23%.

All’ultimo posto, col rimanente 11%, vedi immagine qui sopra, troviamo Chilwell al Napoli.