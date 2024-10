Esonero italiano e Allegri in panchina: la scelta è già stata fatta

Per Massimiliano Allegri è il momento di tornare in panchina: esonero ‘italiano’, hanno scelto il tecnico livornese

Si riparte. La pausa per le Nazionali si è ormai conclusa e, tranne qualche calciatore ancora in viaggio verso il ritorno al proprio club, i campionati nel weekend si riprenderanno la scelta.

Il ritorno in campo non cancella però quanto accaduto in precedenza e c’è una panchina che rischia di cambiare padrone con Massimiliano Allegri che potrebbe presto essere scelto come nuovo allenatore, se dovesse arrivare l’esonero di quello attuale. Il tecnico livornese è ancora senza squadra dopo essere stato esonerato dalla Juventus, ma presto potrebbe tornare in gioco e andare a sostituire un altro allenamento italiano.

Il riferimento è a Roberto Mancini, in crisi di risultati e rapporti in Arabia Saudita. Un solo pareggio nelle ultime due partite, sei sconfitte nelle 18 partite da commissario tecnico della nazionale araba e la sensazione che il rapporto con la Federcalcio e i tifosi sia ormai compromesso. Ecco perché si parla di un possibile addio da Mancini che potrebbe essere esonerato dalla Federazione saudita preoccupata dalla possibilità di mancare la qualificazione ai Mondiali 2026.

Arabia Saudita, esonero Mancini: Allegri è il prescelto

Proprio sul futuro di Mancini, o meglio su quello della panchina dell’Arabia Saudita, verte il sondaggio realizzato quest’oggi da Calciomercato.it. “Tempi duri per Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita: in caso di esonero, quale altro tecnico italiano vedreste meglio come CT della nazionale saudita?”

La scelta è ricaduta su Massimiliano Allegri, giudicato il nome giusto per l’Arabia Saudita dal 42,3% delle preferenze. Dietro di lui si è posizionato Fabio Cannavaro con il 26,9% di voti, mentre Ranieri si è fermato al 19,2% e Sarri non è andato oltre l’11,5%. Allegri quindi indicato come nome giusto per la nazionale saudita, anche se il suo profilo è al centro dei voci anche sul Manchester United.

I Red Devils attraversano un periodo molto complicato e il quattordicesimo posto in classifica mette a rischio ten Hag. Con Tuchel uscito di scena, sarà il nuovo ct dell’Inghilterra, Allegri sarebbe uno dei candidati principale alla panchina dello United in cambio di ribaltone. Arabia Saudita permettendo.