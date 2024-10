Conte trema, assalto inglese per il top player del Napoli

Dall’Inghilterra le indiscrezioni parlano di un interesse da una big europea assoluta per uno dei top player del Napoli di Conte

La prima parte di questa stagione sta delimitando le prime gerarchie, che però sembrano ancora piuttosto provvisorie. Juve e Inter, le favorite assolute per lo scudetto, sono in ritardo così come il Milan che ha fatto comunque un mercato importante. Allo stesso modo la Roma, mentre la Lazio è partita alla grande. E poi c’è il Napoli di Antonio Conte, che occupa il primo posto in questo momento ma soprattutto ha attirato su di sé le investiture da ‘concorrente ufficiale per lo scudetto’.

L’assenza delle coppe europee e la possibilità di concentrarsi sul campionato portano inevitabilmente i partenopei nel ruolo di una delle principali candidate al titolo. Questo unito alla caratura dell’allenatore e ovviamente una rosa di alto livello composta dalla società in estate. Rafa Marin, McTominay, Gilmour, Spinazzola, Lukaku, Neres, Buongiorno i colpi dell’ultima sessione di mercato. Ma ora Manna dovrà vedersela pure con la questione rinnovi e alcuni di questi sono abbastanza spinosi. Ad esempio quello di Kvicha Kvaratskhelia, fino a qualche mese fa non era da escludere un addio con il PSG che ci stava pensando seriamente. Con l’arrivo di Conte il georgiano è senza dubbio più saldo al Maradona e comunque con un accordo ancora abbastanza lungo. L’altra situazione da chiarire e in fretta, è quella che porta ad Alex Meret. Il portiere classe ’97 è tornato ormai al centro del Napoli, ma il contratto è in scadenza e non ci sono più condizioni che facciano scattare un prolungamento automatico come accaduto lo scorso anno. Per cui via ai dialoghi, così come agli interessamenti e le sirene in questo caso inglesi.

L’Arsenal su Meret: la situazione sul rinnovo col Napoli

Secondo ‘Football Transfers’, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi proprio su Alex Meret, protagonista anche lui di ottimo avvio di stagione prima dell’infortunio. Sempre criticatissimo, ma con prestazioni di livello assoluto, ora l’estremo difensore friulano è tornato sugli scudi ma la questione futuro è più attuale che mai.

Le indiscrezioni in Inghilterra parlano appunto di un interessamento dei Gunners, che avevano individuato in estate Joao Garcia come vice di Raya ma l’Espanyol ha fatto sapere di non concedere sconti rispetto ai 30 milioni della clausola. Per questo i londinesi hanno rinunciato, mettendo sul taccuino anche il giocatore del Napoli, a parametro zero nell’estate 2025 ovviamente. Anche perché per sopperire alla partenza di Ramsdale, l’Arsenal ora ha già preso in prestito Neto. Meret sarebbe entrato così nella lista dei Gunners grazie alle sue prestazioni, ma ovviamente molto dipenderà anche se accetterà un ruolo già stabilito di secondo di Raya. Difficile, per non dire quasi impossibile per quanto potrebbe comunque lottare per strappare il posto al titolare. In ogni caso nei pensieri dell’ex Udinese resta il rinnovo con il Napoli, ci sarà un incontro nei prossimi giorni tra l’agente Pastorello e la dirigenza. La richiesta è di altri tre anni di contratto, fino al 2028. E intanto l’Arsenal continua a tenere d’occhio Joao Garcia, sperando che l’Espanyol cambi le condizioni.