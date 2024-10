Conte insaziabile: altro sgarbo a Juve e Inter

Il mercato di gennaio già è nei pensieri della Juventus, ma non solo: Antonio Conte ha in programma un assalto che disturba i bianconeri e l’Inter

La Juventus ha accusato inevitabilmente molto il colpo dell’infortunio di Bremer che lascerà Thiago Motta senza il suo giocatore migliore, almeno in difesa ma forse non solo, per tutto il resto della stagione. Per le ambizioni altissime dei bianconeri di certo è stata una bella batosta, ma gli incidenti fanno parte del percorso.

Dunque ora starà sia all’allenatore che allo spogliatoio reagire al ko del brasiliano, così come in realtà anche alla dirigenza. Perché Cristiano Giuntoli è già al lavoro per capire come tornare a gennaio sul mercato e quale tipo di giocatore cercare. Come lui anche altre società pensano di rinforzarsi nella finestra invernale, come il Napoli degli ex Manna e Conte. E pure loro, tra l’altro, sono a caccia di un difensore centrale che possa costituire un titolare aggiunto. Perché se da una parte col classico 3-5-2 c’era una mancanza di esterni destri a tutta fascia, con la difesa a quattro mancano centrali visto che Di Lorenzo esce ovviamente dalle rotazioni in quel ruolo. E quindi accade che i radar si incrocino sugli stessi nomi. Ad esempio quello di Jaka Bijol, difensore dell’Udinese che da un paio d’anni sta facendo vedere ottime cose.

Il Napoli piomba su Bijol: è sfida a Juve e Inter

Già accostato alla Juve nei giorni scorsi, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ ora anche il Napoli ha messo pesantemente gli occhi su di lui. Perché ha le caratteristiche fisiche e tecniche giuste, fisico e qualità, è ancora giovane (classe ’99), conosce il nostro campionato e segna pure qualche gol. Inoltre lo sloveno può giocare sia a tre, come è stato abituato a fare a Udine, ma anche a quattro. E poi in passato ha già collezionato pure qualche presenza europea col CSKA Mosca.

Tutte caratteristiche che ovviamente non possono che non piacere pure alla Juventus, così come all’Inter. I nerazzurri lo hanno messo nel mirino da un po’, lo vedono come il perfetto erede di Francesco Acerbi che a febbraio compirà 37 anni, oppure di Stefan de Vrij anche lui a rischio addio in estate. Il costo è di circa 15 milioni di euro, i bianconeri potrebbero provare a inserire qualche giovane mentre il Napoli può reperire i fondi dall’eventuale cessione di Folorunsho sul quale è tornata in pressing la Lazio. Insomma, su Jaka Bijol rischia di scatenarsi una sorta di mini-asta a gennaio fra le tre principali candidate allo scudetto insieme al Milan. Di certo a Conte farebbe molto piacere, la società può farsi venire l’acquolina in bocca vista la partenza sprint.