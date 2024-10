Milan, maxi squalifica dopo Theo Hernandez: out 5 giornate

Un altro calciatore dei rossoneri è stato fermato per ben cinque giornate dal Giudice Sportivo, è arrivato il verdetto

Non è proprio un momento da ricordare per il mondo rossonero. Dopo il ko con la Fiorentina, di domenica serata, è partito il processo contro i calciatori.

Da Tammy Abraham a Theo Hernandez, passando per Fikayo Tomori: sono diversi i giocatori finiti nel mirino della critica per il loro atteggiamento nel corso del match del Franchi. In queste ore, però, le attenzioni sono rivolte soprattutto al terzino francese, che ha peggiorato la sua situazione facendosi espellere dall’arbitro al termine della partita. Oggi è arrivato il verdetto, sono due le giornate di squalifica per il mancino transalpino, che salterà così le partite contro l’Udinese e il Bologna, per tornare, poi, per il match con il Napoli.

Milan, altra squalifica: stop di cinque giornate

Ma, come detto, non è una giornata per nulla fortunata per il Diavolo, che deve fare i conti con un’altra squalifica, ancora più pesante.

Il Giudice Sportivo di Serie C ha infatti usato il pugno duro nei confronti di Gabriele Minotti, espulso al 43esimo del secondo tempo della sfida del Milan Futuro, contro la Pianese. Come si può leggere nel comunicato ufficiale, il giocatore rossonero ha tenuto una condotta aggressiva e offensiva nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimo spingendolo con una mano all’altezza del petto e facendolo indietreggiare di circa un metro (senza, tuttavia, farlo cadere a terra) e proferendo nei suoi confronti frasi offensive per contestarne l’operato. Le giornate di squalifica inflitte sono così ben cinque. E’ andata meglio ad Andrei Coubis, che salterà una sola gara, dopo essere stato espulso al quinto minuto del primo tempo, per condotta gravemente antisportiva.

Daniele Bonera dovrà, dunque, fare i conti con una vera e propria emergenza, considerando anche che Jimenez e Bartesaghi potrebbero essere aggregati alla prima squadra per via della squalifica di Theo Hernandez. Piove sul bagnato, dunque, per il Milan Futuro, che deve fare i conti con una classifica davvero da dimenticare. I rossoneri sono, infatti, penultimi con soli sei punti, frutto di una vittoria e tre pareggi. Sono ben quattro, invece, le sconfitte.