Mancati pagamenti e decisione UFFICIALE della Procura: il campionato ‘trema’

La sentenza potrebbe modificare l’attuale classifica che vede la squadra terza a -4 dalla capolista. Tutti i dettagli

È arrivata la decisione in merito al club colpevole di mancati pagamenti delle ritenute Irpef di maggio e giugno scorsi.

Si tratta della Ternana che, a seguito della segnalazione della Co.Vi.So.C., è stata deferita dal Procuratore della FIGC al Tribunale Federale Nazionale Disciplinare per rispondere di:

“a.- a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ei comportamenti posti in essere dal sig. Nicola Guida;

, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ei comportamenti posti in essere dal sig. Nicola Guida; b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), ultimo capoverso delle NOIF e dal comunicato ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. L) punto 1), per non avere provveduto, entro il termine del 16 settembre 2024, al pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2024.

Il Procuratore federale ha deferito anche il suddetto Nicola Guida, all’epoca dei fatti Presidente del Cda della società umbra attualmente in Serie C, per rispondere:

della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), ultimo capoverso, delle NOIF e dal comunicato ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par. IX), lett. L) punto 1), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 settembre 2024, al pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2024″, come recita il comunicato della Figc.

Deferimento per mancati pagamenti delle ritenute Irpef, Ternana a rischio penalizzazione

La Ternana è allenata da Ignazio Abate, alla prima esperienza nei professionisti dopo l’avventura alla guida della Primavera del Milan. In campo con un 4-2-3-1 o 4-3-3, i rossoverdi hanno conquistato 16 punti nelle prime 7 partite. Ne hanno solo 4 in meno della capolista Pescara, ma avendo una gara in meno che recupereranno stasera. Avversario, il Campobasso.

Il deferimento al Tribunale Federale, per via dei mancati pagamenti delle ritenute Irpef, rischia però di avere conseguenze nella classifica della squadra umbra e, di conseguenza, su quella del Girone B di Serie C. In sostanza la Ternana potrebbe essere sanzionata con una penalizzazione di uno o più punti.