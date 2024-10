Subito un infortunio in Monza-Roma: Juric perde l’italiano

Il calciatore è costretto al cambio prima del ventesimo minuto di gioco. Le condizioni dell’italiano andranno valutate nelle prossime ore

Inizia con un infortunio Monza-Roma, match della settima giornata di Serie A. Il giocatore ha dovuto lasciare il terreno di gioco prima del ventesimo.

A fermarsi è stato Stephan El Shaarawy: l’esterno italiano è stato costretto ad abbandonare il campo per un guaio muscolare al polpaccio sinistro, prima del ventesimo minuto di gioco. Il calciatore si è così accomodato in panchina, lasciando spazio a Zalewski. Le condizioni del ‘Faraone’ verranno chiaramente verificate nelle prossime ore.

Monza-Roma, infortunio per El Shaarawy

Le condizioni di Stephan El Shaarawy, come detto, verranno verificate nelle prossime ore. Ivan Juric, dunque, incrocia le dita, sperando di riabbracciare il calciatore il prima possibile.

In casa Roma, è proprio il caso di dirlo, piove sul bagnato. I giallorossi – lo ricordiamo – si sono presentati in Lombardia per la sfida contro i biancorossi di Alessandro Nesta, infatti, senza Paulo Dybala. L’argentino, non certo nuovo agli infortuni, non è stato convocato per un fastidio fisico avvertito nel corso dell’ultimo allenamento. Uno stop che lo costringerà a saltare anche le partite della sua nazionale. L’Argentina, infatti, ha scelto di tenere a casa sia l’ex Juventus, che Nico Gonzalaz.

Niente trasferta a Monza, inoltre, per Mats Hummels. Il centrale tedesco è invece alla prese con una sindrome influenzale. Anche prima del calcio d’inizio non erano mancate le novità, con Alessandro Nesta che ha scelto di affidarsi a Pizzignacco per difendere i pali della squadra lombarda, visto l’infortunio per Turati, alle prese con una contusione ad un dito della mano. E’ in tribuna così come Gagliardini, Sensi e Petagna. Nonostante qualche assenza di troppo di troppo, però, il primo tempo di Monza-Roma è stato più che piacevole: i giallorossi sono andati vicini al gol con Pellegrini, dopo la rete annullata per fuorigioco a Dovbyk. Tra i pedoni di casa, invece, l’occasione più nitida l’ha avuta Daniel Maldini, autore di un’ottima prestazione.