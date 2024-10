Malore per l’arbitro, UFFICIALE: partita sospesa

Match sospeso alla fine del primo tempo per un malore dell’arbitro: le due squadre sono state richiamate negli spogliatoi

Malore per l’arbitro all’intervallo e match interrotto dopo il primo tempo. Non si è conclusa la partita tra Reggina e Acireale, valida per la quinta giornata del Girone I di Serie D.

La prima frazione di gioco era trascorsa in maniera normale, non senza qualche episodio dubbio. La squadra di casa ha tenuto il pallino del gioco, sfiorando il vantaggio in diverse occasioni, poi ha subito gol negli ultimi minuti, con Di Mauro che porta in vantaggio l’Acireale. Sotto di un gol, la Reggina si ritrova anche in inferiorità numerica: prima dell’intervallo Ba protesta in maniera veemente per un presunto fallo subito e viene prima ammonito e poi espulso. Dopo l’ennesima occasione per i padroni di casa si va all’intervallo e il match non ripartirà più.

Reggina-Acireale sospesa: malore per l’arbitro

Nei canonici quindici minuti di intervallo, stando a quanto appreso, il direttore di gara ha accusato un malore. Così quando è il momento di riprendere il gioco, sul rettangolo verde si presenta soltanto la Reggina.

Qualche minuto di attesa e anche i calciatori dell’Acireale scendono in campo, dove però non si vede la terna arbitrale. Passa ancora qualche minuto, prima che i calciatori vengano richiamati dai rispettivi dirigenti dentro gli spogliatoi. Lo speaker comunica che la ripresa inizierà con un ritardo di quindici minuti, ma dopo un po’ ecco il nuovo annuncio: partita sospesa in maniera definitiva a causa di un malore dell’arbitro.

La scelta si è resa necessaria visto che in Serie D non c’è il quarto uomo e quindi l’arbitro non può essere sostituito: il regolamento prevede che la partita si recupererà partendo dall’inizio del secondo tempo. Le squadre torneranno a sfidarsi solo per 45 minuti, partendo dallo 0-1 per l’Acireale e con la Reggina che dovrà giocare con un uomo in meno.