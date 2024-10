Pulisic via dal Milan: decisione secca sul ritorno in Premier League

Le sirene di mercato si sono accese su Pulisic dopo il grande avvio di stagione con la maglia del Milan: l’ex stronca l’americano

Il Milan ha vissuto un inizio di stagione sulle montagne russe. Inizio horror, poi la squadra di Fonseca – che era già in bilico e verso l’esonero – si è rialzata tra Venezia e soprattutto il derby con l’Inter. Così in Serie A i rossoneri sono riusciti a riconquistare terreno, ma in Champions League la classifica dice 0 punti due partite contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Non sono tantissime insomma le certezze del Milan in questo primo scorcio dell’anno. In difesa Pavlovic sembrava il nuovo pilastro, ma in campionato rischia di restare in panchina per la quarta volta consecutiva, Abraham è partito dietro ma ora si è conquistato il posto accanto a Morata che pure ha avuto qualche acciacco. Sulla fascia destra Calabria ed Emerson Royal lottano per un posto, ma senza dare troppe garanzie. La certezza più grande fino a questo momento è stata sicuramente Christian Pulisic, autore di un avvio di stagione sopra le righe, roba da 5 gol in 8 partite tra Serie A e Champions. Un trend che prosegue su quello già tracciato lo scorso anno, in cui l’americano era stato fondamentale e imprescindibile anche per Pioli. E non a caso su di lui si sono riaccesi tanti riflettori, compresi quelli del mercato. Dell’ex Chelsea si è parlato infatti come obiettivo concreto del Liverpool per la prossima estate, quando i Reds dovranno sostituire Momo Salah.

Pulisic al Liverpool, l’ex chiude la strada: “Non ne vale la pena”

Il Liverpool di Slot avrebbe messo gli occhi su una vecchia conoscenza del calcio inglese che sta facendo benissimo al Milan, Christian Pulisic. Dal 1 luglio, a meno di clamorosi ribaltoni, Mohamed Salah saluterà tutti alla scadenza del contratto per ripartire dall’Arabia Saudita. Col PSG che riflette su di lui, ma è orientato su calciatori più giovani rispetto all’egiziano che avrà 33 anni nel 2025. Così l’americano pare diventato un nome che ad Anfield si sta sussurrando a voce neanche troppo bassa. Ma sarebbe la scelta giusta per lui?

Non secondo Herculez Gomez, ex attaccante della nazionale americana: “Capisco che è il Liverpool e non mi metterò a discutere su quale club sia più grande tra loro e il Milan. Ma lui ha finalmente trovato un posto in cui è apprezzato, non importa chi sia l’allenatore, si sente a suo agio in più ruoli. Non lo metterei a repentaglio per un ritorno in Premier League. Mi piace il fatto che abbia trovato un posto in cui prosperare, che si senta a suo agio e che lo considerino un leader. Quindi non voglio che vada da nessuna parte. Sta andando bene a livello di club e penso che queste prestazioni si tradurranno a livello internazionale, quindi vorrei che Pulisic rimanesse. Capisco lo sfarzo e il glamour della Premier League, ma non ti puoi mettere a repentaglio, soprattutto se sei al Milan, solo per testare le acque della Premier. Non devi dimostrare niente a nessuno”.