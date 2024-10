PAGELLE E TABELLINO INTER-TORINO 3-2: uragano Thuram, Calhanoglu fa arrabbiare Inzaghi

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Torino, match del Meazza valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Thuram scatenato: tripletta del francese e ‘Toro’ matato

Marcus Thuram si carica sulle spalle l’Inter e trascina i nerazzurri alla vittoria nell’anticipo del settimo turno di Serie A contro il Torino.

L’attaccante francese provoca il rosso di Maripan e poi si scatena con una tripletta da bomber di razza: due gol di testa nel primo tempo, mentre il tris arriva sotto misura a inizio ripresa. Il cileno, sciagurato, lascia i suoi in dieci dopo 20 minuti dopo il fallaccio su Thuram. Zapata (uscito per un infortunio al ginocchio che fa tremare Vanoli) non basta al Torino, che nel finale approfitta delle distrazioni dell’Inter per tornare a galla con il neo-entrato Vlasic. Brividi finali per Simone Inzaghi, che si arrabbia con Calhanoglu per il fallo da rigore su Masina.

INTER

Sommer 6

Bisseck 5 (46′ Pavard 5,5)

Acerbi 5,5

Bastoni 7 (81′ de Vrij SV)

Darmian 6 (68′ Dumfries 5,5)

Frattesi 6

Calhanoglu 5,5

Mkhitaryan 6,5 (77′ Zielinski 6)

Dimarco 6,5

Thuram 8,5 (68′ Taremi 5,5)

Lautaro Martinez 6

Allenatore: Inzaghi 6,5

TOP Inter: Thuram 8,5 – Non ci sono particolari dubbi su chi è andata la statuetta di migliore in campo. Prima rischia grosso sull’entrataccia di Maripan, poi si scatena con una tripletta da bomber di razza che rilancia le ambizioni scudetto dei campioni d’Italia. Sale a quota 7 in altrettante gare di campionato: è il figlio d’arte in questo avvio di stagione il Lautaro dell’Inter.

FLOP Inter: Bisseck 5 – Uscita spericolata sul gol di Zapata (colpe da dividere con Acerbi) e giallo che gli costa la ‘scontata’ sostituzione di Inzaghi. Prosegue il periodo di involuzione del difensore tedesco, finora non all’altezza come nella scorsa stagione.

TORINO

Milinkovic-Savic 5

Walukiewwicz 5

Coco 4,5

Maripan 3

Pedersen 5,5

Linetty 5,5

Ricci 6 (82′ Vlasic 6,5)

Gineitis 6 (62′ Ilic 5,5)

Lazaro 5 (62′ Vojvoda 5,5)

Adams 5,5 (32′ Masina 6)

Zapata 7 (83′ Karamoh SV)

Allenatore Vanoli 6

TOP Torino: Zapata 7 – Fa reparto da solo e per un attimo ridà speranza a un ‘Toro’ in difficoltà dopo il rosso a Maripan. Straripante fisicamente: ritrovata giovinezza. Peccato per l’infortunio al ginocchio nel finale che fa tremare i tifosi granata.

FLOP Torino: Maripan 3 – Fallaccio su Thuram che gli costa giustamente l’espulsione e che solo l’arbitro Mercenaro non vede in presa diretta. Sciagurato.

Il tabellino di Inter-Torino: Zapata fa reparto da solo, Bisseck non convince

INTER-TORINO 3-2

25′, 35′ e 60′ Thuram; 37′ Zapata (T); 86′ rig. Vlasic (T)

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (46′ Pavard), Acerbi, Bastoni (81′ de Vrij); Darmian (68′ Dumfries), Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan (77′ Zielinski), Dimarco; Thuram (68′ Taremi), Lautaro. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Palacios, Carlos Augusto, Asllani, Correa, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewwicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci (Vlasic), Gineitis (62′ Ilic), Lazaro (62′ Vojvoda); Adams (32′ Masina), Zapata (83′ Karamoh). A disposizione: Paleari, Donnarumma, Balcot, Dembele, Sosa, Tameze, Sanabria. Allenatore: Vanoli (in panchina Godinho)

Arbitro: Marcenaro (sez. Genova)

VAR: Abisso

Ammoniti: Bisseck (I), Linetty (T), Walukiewwicz (T)

Espulsi: Maripan (T)

Note: recupero 2′ e 6′; spettatori 73.348